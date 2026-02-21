Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM bắt giữ kẻ cướp giật điện thoại thiếu nữ

Ngọc Lê - Ngọc Anh
21/02/2026 07:30 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa phối hợp bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một thiếu nữ tại phường Chánh Hưng.

Ngày 20.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khẩn trương điều tra và bắt giữ Nguyễn Thành Tài (33 tuổi, ở phường Chánh Hưng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Công an TP.HCM bắt giữ kẻ cướp giật điện thoại chỉ sau 24 giờ - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Tài tại trụ sở công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, tối 17.2, em L.T.T.M (16 tuổi, ở phường Chánh Hưng) chạy xe máy điện đến một quán nước trên đường Dương Bá Trạc. Trong lúc em M. đang ngồi trên xe sử dụng điện thoại di động để chờ mua nước, một nam thanh niên bất ngờ điều khiển xe máy áp sát, giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an phường Chánh Hưng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera và rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thành Tài chính là hung thủ gây án. Tuy nhiên, sau khi thực hiện vụ cướp, Tài đã rời khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh sự truy bắt của công an.

Với tinh thần quyết tâm phá án, các trinh sát tiếp tục mở rộng truy xét dấu vết của nghi phạm. Đến ngày 19.2, lực lượng phối hợp đã phát hiện và khống chế bắt giữ Nguyễn Thành Tài khi đang lẩn trốn tại xã Thạnh An.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận do thấy em M. sử dụng điện thoại đắt tiền nên nảy sinh ý định cướp giật để lấy tiền tiêu xài. Chiếc điện thoại sau đó được Tài bán cho một người quen với giá 10 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã thu hồi tang vật để trao trả cho bị hại, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, hạn chế sử dụng điện thoại hoặc để lộ tài sản có giá trị khi dừng xe tại nơi công cộng. Khi xảy ra sự việc, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM Cướp giật Công an phường Chánh Hưng Phòng Cảnh sát hình sự camera
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
