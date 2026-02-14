Công an TP.HCM khởi tố các đối tượng liên quan hành vi chạy án

Liên quan đến hành vi chạy án, ngày 13.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hòa (37 tuổi, ở phường Khánh Hội) về tội "đưa hối lộ" và Nguyễn Minh Thạch (47 tuổi, ở phường An Khánh) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bỏ trốn rồi quay lại tìm đường "lo liệu"

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Hòa là đối tượng bị truy tìm do liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 22.6.2024 tại nhà hàng White Palace (đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận cũ). Sau khi gây án, Hòa đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nguyễn Ngọc Hòa tại trụ sở công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến đầu năm 2026, khi biết vụ án đã được đưa ra xét xử, Hòa quay lại TP.HCM. Thay vì ra đầu thú, Hòa thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm cách "chạy tội". Qua giới thiệu, Hòa liên hệ với Nguyễn Minh Thạch nhờ tìm người có thẩm quyền giúp mình không bị xử lý hình sự. Thạch ra giá "chi phí" cho việc này là 300 triệu đồng.

Trưa 11.2.2026, tại một quán cà phê trên địa bàn phường Bình Trưng, Hòa đã giao đủ 300 triệu đồng cho Thạch. Sau đó, Thạch hướng dẫn Hòa đến Công an phường Khánh Hội trình diện với hy vọng sẽ được "tác động" để tại ngoại hoặc miễn truy cứu.

Chiêu trò lừa đảo đánh vào tâm lý lo sợ

Tuy nhiên, qua công tác nghiệp vụ và tinh thần cảnh giác, cơ quan công an phát hiện các dấu hiệu bất thường về việc "chạy án" nên tiến hành đấu tranh. Ngày 12.2, Hòa thừa nhận đã đưa tiền cho Thạch để nhờ tác động vào hồ sơ vụ án.

Nguyễn Minh Thạch tại trụ sở công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Thạch khai nhận bản thân không hề có mối quan hệ hay khả năng tác động đến cơ quan tố tụng. Thạch đã lợi dụng tâm lý lo sợ và sự thiếu hiểu biết pháp luật của Hòa để đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Khám xét nơi ở của Thạch, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số tiền 300 triệu đồng.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các đối tượng tự xưng có khả năng "chạy án", "lo giảm nhẹ" hay "can thiệp" vào quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Mọi hành vi đưa tiền, tài sản để tác động người có thẩm quyền đều là vi phạm pháp luật.

Nguyễn Minh Thạch làm việc với công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thực tế, các cơ quan tiến hành tố tụng làm việc theo đúng quy định, công khai và minh bạch. Không có cá nhân nào có thể đứng ra "dàn xếp" trái quy định. Công an TP.HCM đề nghị người dân khi liên quan đến pháp luật cần trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng và kịp thời tố giác các hành vi môi giới, nhận tiền để "chạy tội".