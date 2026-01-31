Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt tạm giam thư ký TAND tỉnh An Giang nhận 50 triệu đồng 'chạy án'

Trần Ngọc
Trần Ngọc
31/01/2026 20:11 GMT+7

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Bùi Hữu Phước, thư ký TAND tỉnh An Giang, để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, nhận 50 triệu đồng để “chạy án”.

Chiều 31.1, Công an tỉnh An Giang cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam Bùi Hữu Phước (25 tuổi, ở P.Vũng Tàu, TP.HCM) để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam thư ký TAND tỉnh An Giang nhận 50 triệu đồng 'chạy án'- Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam Bùi Hữu Phước để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thông tin ban đầu, Bùi Hữu Phước vốn là thư ký của TAND tỉnh An Giang, được phân công làm thư ký phiên tòa theo dõi một vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Để có tiền tiêu xài cá nhân, ngày 30.12.2025, Phước gọi điện cho con gái của bị cáo trong vụ án mà Phước được phân công làm thư ký. Phước giới thiệu mình là thư ký của TAND tỉnh An Giang và thông báo với người này là vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 8.1.2026. Đồng thời, Phước yêu cầu con gái của bị cáo đến "gặp để nói chuyện".

Khi gặp nhau, Phước yêu cầu con gái của bị cáo đóng 400 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả cho bị hại trong vụ án tại cơ quan thi hành án. Mặc khác, Phước còn yêu cầu con gái của bị cáo đưa riêng cho mình 300 triệu đồng để Phước tìm cách giúp bị cáo được giảm mức án từ 12 - 18 năm tù xuống còn 5 năm tù. Lúc này, con gái bị cáo nói không có tiền theo yêu cầu của Phước và bỏ về.

Sau đó, phiên tòa được tạm hoãn, Phước thông báo cho con gái bị cáo biết phiên tòa sẽ tiếp tục mở vào ngày 20.1. Ngày 19.1, qua trao đổi, con gái bị cáo nói gia đình không có tiền thì Phước giảm số tiền xuống còn 100 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, con gái của bị cáo chuẩn bị được 50 triệu đồng rồi liên lạc hẹn gặp Phước tại đường Mai Thị Hồng Hạnh (P.Rạch Giá) để lấy tiền.

Tại đây, Phước lái ô tô đến và nói với con gái bị cáo, nếu đưa 100 triệu đồng thì Phước sẽ "chạy án" cho bị cáo còn 7 năm. Lúc này, con gái bị cáo đưa cho Phước số tiền 50 triệu đồng, Phước lấy tiền bỏ vào ba lô và yêu cầu đến sáng 20.1 phải tiếp tục đưa thêm 50 triệu đồng nữa thì Phước mới giúp được nhẹ án. Ngay khi Phước chuẩn bị lái xe đi thì bị công an bắt quả tang cùng vật chứng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

chạy án thư ký tòa bắt tạm giam AN GIANG Chiếm đoạt tài sản
