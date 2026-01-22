An Giang cần tuyển dụng 2.630 viên chức ngành giáo dục

Ngày 22.1, tin từ Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết, sở vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2026.

Theo đó, tỉnh cần tuyển dụng 2.630 viên chức, trong đó 421 chỉ tiêu làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD-ĐT; 2.209 chỉ tiêu làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND các xã, phường, đặc khu.

Học sinh ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) trong một tiết học môn giáo dục thể chất ẢNH: HOÀNG TRUNG

Các vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng gồm: giáo viên THPT hạng III (274 người); giáo viên THCS hạng III (447 người); giáo viên tiểu học hạng III (632 người); giáo viên mầm non hạng III (745 người); giáo viên giáo dục nghề nghiệp (20 người); thiết bị, thí nghiệm (59 người); giáo vụ (29 người); thư viện viên hạng IV (138 người); văn thư viên trung cấp (110 người); thủ quỹ (1 người); kế toán (76 người); viên chức tư vấn học sinh hạng III (20 người); viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (2 người); nhân viên y tế trường học (77 người).

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua phương thức xét tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh gồm 2 vòng. Vòng 1, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ ngoại ngữ, nếu người dự tuyển có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c, khoản 1, điều 9, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25.9.2020 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, điều 1, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, ngày 7.12.2023 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì được sử dụng thay thế. Nếu không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp thì hội đồng xét tuyển tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Hình thức thi viết theo hình thức tự luận; nội dung kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang sẽ tiến hành tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.







