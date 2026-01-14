Lương giáo viên hiện nay ra sao?: Chưa rõ tính theo cách cũ hay mới

"C HỈ THẤY LƯƠNG TĂNG TRÊN MẠNG THÔI"

Thầy Dũng (tên nhân vật được đề nghị thay đổi), giáo viên (GV) dạy ngữ văn cấp THPT ở TP.HCM, cho biết luật Nhà giáo 2025 có hiệu lực từ ngày 1.1.2026 quy định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, nhưng hiện tại lương chưa tăng. Thầy Dũng là tổ trưởng chuyên môn, được nâng lương trước hạn, đi dạy 13 - 15 năm, đến nay lương mỗi tháng chưa tới 11 triệu đồng.

Hiện nay, nhà giáo được áp dụng bảng lương chung và các chế độ phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo 25 - 70%.

Bảng lương giáo viên các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT từ ngày 1.7.2024, theo Báo Điện tử Chính phủ (Chinhphu.vn)

Công thức tính lương của cán bộ quản lý, GV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay = {Hệ số lương + (Hệ số lương + Phụ cấp chức vụ nếu có + Phụ cấp thâm niên nếu có) x số phần trăm phụ cấp ưu đãi nghề} x 2.340.000 đồng. Ví dụ, một GV mầm non hạng 3, bậc 1, chưa có phụ cấp chức vụ, lương theo ngạch bậc của GV này mỗi tháng là 4.914.000 đồng. Một GV tiểu học hạng 3, bậc 1, lương theo ngạch bậc là 5.476.000 đồng.

Theo luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

"Nhiều người không làm trong ngành, lên mạng thấy bảng lương với hệ số lương của GV thì nhân lên với lương cơ bản và nghĩ là rất cao. Nhưng thực tế, GV trẻ không được như vậy. GV bắt đầu đi dạy phải trải qua 9 năm đầu tiên là GV hạng 3, sau đó mới được đề nghị xét lên hạng 2. Dù vậy, sau 9 năm công tác, GV vẫn phải xét thành tích, rồi đơn vị/địa phương có khống chế tỷ lệ được thăng hạng, nên không phải GV nào cũng được thăng hạng để được tăng hệ số lương. Ví dụ như trường tôi có gần 100 GV nhưng không có GV nào được hạng 1 cả", thầy Dũng cho biết.

Nam GV cũng đưa ra các con số: nếu GV THPT vẫn ở hạng 3, thì 9 năm công tác, hệ số lương là 2,67; 10 năm mới được hệ số 3,0; 13 năm công tác thì hệ số là 3,33... "Khi tôi ra trường, lương chỉ nhận hơn 2 triệu đồng/tháng. Nếu không có Nghị quyết 27 của thành phố chi thu nhập tăng thêm như hiện nay (năm 2025, sau khi TP.HCM sáp nhập cùng tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, thu nhập tăng thêm của GV mỗi tháng tối đa là 1,5 lần lương ngạch, bậc, chức vụ - PV), tôi nghĩ là nhiều GV ở TP.HCM nghỉ việc", thầy Dũng cho hay.

Bảng lương giáo viên tiểu học, THCS, THPT nếu được áp dụng hệ số lương đặc thù 1,15 từ ngày 1.1.2026, chưa tính phụ cấp các loại ẢNH: THÚY HẰNG

Cô H.V, GV tiếng Anh một trường tiểu học ở tỉnh Hưng Yên, cho biết hệ số lương của cô hiện là 2,67, lương và phụ cấp mỗi tháng loanh quanh 7,7 triệu đồng. Tháng 1.2026, cô chưa được trả lương và chưa thấy thông báo từ nhà trường là áp dụng cách tính lương mới hay lương cũ. "Anh em bạn bè, bà con cô bác hay xem trên mạng nói GV chúng tôi giờ được lương cao nhất trong các ngành nghề, rồi làm nhàn, đến tiết thì dạy, không có tiết thì ở nhà, rồi nghỉ hè 8 tuần, thực tế rất vất vả. Còn lương cao thì đúng là "chỉ có trên mạng, thực tế chưa thấy"", cô H.V cho biết.

Cho đến nay, GV cũng chưa rõ lương sẽ tính theo cách cũ hay mới, từ tháng 1 này.

M ONG S Ở GD-ĐT THÔNG TIN VỀ LỘ TRÌNH XÉT THĂNG HẠNG GV

Cô T., GV bậc THCS tại P.Phước Long, TP.HCM, cho biết chưa nhận lương tháng 1.2026, cũng chưa có thông báo về cách tính lương GV từ 1.1.2026, khi luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực. "GV ai cũng hồi hộp, mong được thực hiện "lương nhà giáo cao nhất trong các ngành sự nghiệp". Còn chúng tôi hay nói đùa với nhau "Chưa năm nào GV được tăng lương nhiều như năm rồi, tăng từ Facebook tới TikTok tới miệng bà hàng xóm, nhưng thực tế không có", nữ GV cho hay.

Bảng lương giáo viên mầm non nếu được áp dụng hệ số lương đặc thù 1,25 từ ngày 1.1.2026, chưa tính phụ cấp các loại ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy Dũng, GV ngữ văn THPT tại TP.HCM được đề cập ở trên, cho biết tại TP.HCM từ năm 2022 tới nay không xét thăng hạng cho GV, khiến nhiều GV tâm tư. "Theo tôi, Sở GD-ĐT cần phải thông tin đại chúng về lộ trình xét thăng hạng, không để GV phải tự dò dẫm nắm thông tin trên mạng xã hội, xem nơi này xét, nơi kia không xét. Theo tôi, cần ưu tiên xét thăng hạng ngay cho GV để tránh thiệt thòi cho GV khi luật Nhà giáo 2025 có hiệu lực sẽ dẫn đến "khoảng trống" chính sách, xung đột giữa các văn bản cũ và mới", GV này đề xuất.

Cô L., GV dạy ở bậc THCS tại TP.HCM, cho biết về vấn đề xét thăng hạng GV, cụ thể là từ hạng 2 cũ qua hạng 2 mới, tới nay cô đã dư 9 năm so với quy định (cô đã đủ 9 năm 6 tháng công tác trong ngành giáo dục) nhưng nay vẫn chưa được đổi hạng để có lương theo hạng 2 mới.

Khi GV chưa được chuyển đổi thành hạng 2 mới sẽ thiệt thòi bởi theo quy định, GV THCS hạng 2 mới được xếp lương theo viên chức loại A2, nhóm A2.2, với hệ số từ 4,00 tới 6,38. Trong khi ở hạng 2 cũ, hệ số lương chỉ là từ 2,34 tới 4,98.

Nữ GV cũng cho hay mong sớm nhận được thông báo chính thức về xét thăng hạng GV, cũng như cách tính lương từ năm 2026. Bên cạnh đó, theo cô, nhiều người bên ngoài luôn nghĩ GV TP.HCM hiện nay thu nhập cao "tốp đầu" trong các ngành, vì ngoài lương phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên còn có thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27 của HĐND TP.HCM, nhưng ít người biết GV phải đối mặt với vô vàn áp lực. Áp lực công việc chuyên môn, áp lực từ phía phụ huynh, áp lực từ cách quản lý của người đứng đầu trường học. Cô giáo tâm sự thu nhập tăng thêm là điều vô cùng đáng quý với mỗi GV, song khi xét thi đua để chấm điểm, xét Nghị quyết 27 với quy định chấm điểm của mỗi đơn vị nhiều khi khiến nội bộ bất hòa, căng thẳng, ganh đua nhau…