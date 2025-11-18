Nên hay không nên có hệ số lương đặc thù với nhà giáo?

Nhà giáo 38 năm thâm niên nói gì về hệ số lương đặc thù?

Ông Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, xã Diên Khánh, Khánh Hòa, người có thâm niên 38 năm, khẳng định đối với giáo viên việc trả lương cao chính là một cách công nhận giá trị nghề dạy học. Với đặc thù lao động đặc biệt, tạo ra sản phẩm là tri thức và lực lượng lao động có trình độ cao, nhà giáo đảm đương vai trò quyết định tương lai của dân tộc, sự phát triển của đất nước. Vậy nên cần có chế độ lương, thưởng xứng đáng - ở đây là hệ số lương đặc thù cho thầy cô đứng trên bục giảng "vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".

Những thầy cô vượt lũ dữ, mang chữ tới các em học trò ẢNH: TNO

Theo ông Lực, ở mỗi thời kỳ, giai đoạn lịch sử khác nhau, đời sống của giáo viên cũng có thay đổi phù hợp. Trong giai đoạn nền kinh tế thời bao cấp, đại bộ phận đời sống của nhân dân nói chung, giáo viên nói riêng còn có nhiều khó khăn với đồng lương không đủ sống nhưng với lòng nhiệt huyết yêu nghề mến trẻ, rất nhiều thầy cô vẫn bám trụ vượt qua khó khăn tiếp tục đứng lớp.

"Tôi còn nhớ năm 1986, khi tốt nghiệp sư phạm ra trường, với mức lương cơ bản 272 đồng, lương tháng tôi chỉ có vài chục nghìn đồng, gạo được cấp 15 kg/tháng, thịt heo vài lạng… thiếu thốn trăm bề, nhiều thầy cô phải ngậm ngùi bỏ nghề. Qua nhiều lần tăng lương, đến nay tôi đã qua 38 năm công tác (sắp nghỉ hưu), với mức lương cơ bản từ 1.7.2024 là 2.340.000 đồng cộng với phụ cấp nghề 30%, phụ cấp thâm niên, vượt khung nhân hệ số 4,98, lương tôi nhận được 18 triệu đồng/tháng (làm tròn) đủ nuôi sống bản thân. Nay đọc báo hay tin lương giáo viên được xếp cao nhất trong thang bảng lương 2026, cùng với hệ số lương đặc thù, tất cả giáo viên đều phấn khởi vui mừng vì lương mới có thể nuôi thêm ít nhất được một người nữa trong gia đình. Vậy tôi rất mong các cấp lãnh đạo cần xem xét thấu tình đạt lý để giáo viên không phải hụt hẫng", ông Nguyễn Văn Lực bộc bạch.

Nhà giáo TP.HCM trong một tiết học ứng dụng công nghệ ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Lực, việc áp dụng hệ số lương đặc thù đảm bảo cả tình, cả lý. Về tình, nghề dạy học là nghề cao quý trong các nghề cao quý, người thầy bao đời nay được xã hội tôn vinh… vì vậy chế độ đãi ngộ cho giáo viên bằng hệ số lương đặc thù thì hoàn toàn đúng đắn, khi lương của giáo viên được xếp cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp. Đó chính là sự quan tâm tri ân thiết thực của xã hội đối với thầy cô giáo dạy con em mình.

Về lý, theo ông Lực, Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, trong đó nêu rõ "Có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho nhà giáo". Đây là chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với ngành giáo dục, đối với người thầy, cũng chính là đầu tư cho giáo dục bứt phá, sánh vai với các cường quốc năm châu.

"Có một điều tôi rất băn khoăn, là trong văn bản gửi Bộ GD-ĐT góp ý về dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ Nội vụ cho rằng, việc quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo không có cơ sở chính trị, pháp lý. Ngược lại Bộ GD-ĐT cho rằng hệ số lương đặc thù là giải pháp chính sách cụ thể và có căn cứ chính trị, pháp lý. Việc tranh luận về tính chính trị, pháp lý của hệ số lương đặc thù của nhà giáo giữa 2 bộ cùng dựa trên Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, trong đó nêu rõ "Có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho nhà giáo". Vậy tính chính trị và pháp lý có thể giữa hai bộ có cách hiểu khác nhau, theo tôi cần sớm có thống nhất để không ảnh hưởng đến lộ trình tăng lương và niềm tin của giáo viên giáo dục là quốc sách hàng đầu", ông Nguyễn Văn Lực nhấn mạnh.

Ủng hộ hệ số lương đặc thù, song cần chấm điểm theo vị trí việc làm, năng suất, hiệu quả công việc

Cô Lưu Thị Ngọc Sương, Phó hiệu trưởng Trường THCS Chà Là, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh, cho rằng cần thiết có hệ số lương đặc thù với nhà giáo, ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực của nhà giáo trong sự nghiệp trồng người, xây dựng đất nước.

Tuy nhiên theo cô Sương, hệ số lương đặc thù (ví dụ với nhà giáo THCS là hệ số 1,15 so với hệ số lương được hưởng), thì cần được chấm điểm theo vị trí việc làm, năng suất, sự đóng góp cống hiến của nhà giáo đó. Có như vậy thì hệ số lương đặc thù mới công bằng, khích lệ được tinh thần cống hiến, đóng góp của nhà giáo, tránh tâm lý ỷ lại là mặc nhiên ai cũng có.

"Bên cạnh đó, tôi cũng mong khi áp dụng hệ số lương đặc thù, thì nhà giáo vẫn có chế độ phụ cấp như hiện tại, với phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp chức vụ nếu có, để ghi nhận sự nỗ lực của nhà giáo. Bởi nhiều nhà giáo đã phải tâm huyết, cố gắng rất lớn từ những ngày khó khăn, để bám trụ nghề", cô Sương nói.

Lương giáo viên mầm non nếu được áp dụng hệ số lương đặc thù 1,25 từ ngày 1.1.2026, chưa tính phụ cấp các loại ẢNH: THÚY HẰNG

Giáo viên cả nước gửi ý kiến về tòa soạn Báo Thanh Niên nói lên nỗi niềm về lương. Bạn đọc Khanh Nguyen tâm tư: "Tôi là giáo viên dạy từ 2005, giờ là tròn 20 năm, lương hơn 13 triệu đồng, mới tăng 2 năm nay, nuôi 1 con và mua đất trả góp, chưa có tiền xây nhà. Giáo viên chúng tôi thức khuya bài vở, các kỳ thi, học sinh thi hay có hoạt động gì đều liên quan giáo viên. Đầu lúc nào cũng toàn việc. Ngày nghỉ cũng vẫn có việc để làm, giáo viên rất lao lực".

Tài khoản Bạn đọc mới chia sẻ: "Tôi là giáo viên THPT. Lương 19 năm ra trường được 14 triệu thì cao hay thấp? Bác sĩ sơ suất có thể mất 1 mạng người chứ giáo viên mà giáo dục không tốt học sinh, thì học sinh đó có thể lấy nhiều mạng người và gây họa cho toàn xã hội".

Bạn đọc Ducvanlt22015@gmail.com viết: "Tôi chẳng cần biết đặc thù hay không. Cứ tăng lương cho tất cả sống được bằng lương là được. Chứ 2 vợ chồng, 1 giáo viên, 1 nhân viên y tế, mỗi người hơn 10 triệu đồng/tháng, nuôi 2 con thuê nhà, sống ở thành phố không có dư".

Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo dự thảo Nghị định, tất cả nhà giáo đều được hưởng "hệ số lương đặc thù".

Lương giáo viên tiểu học, THCS, THPT nếu được áp dụng hệ số lương đặc thù 1,15 từ ngày 1.1.2026, chưa tính phụ cấp các loại ẢNH: THÚY HẰNG

Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Công thức tính mức lương đối với nhà giáo khi áp dụng hệ số lương đặc thù như sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 1.1.2026 = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.

Theo dự thảo, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trường phổ thông liên cấp nội trú tiểu học, trung học cơ sở vùng biên giới đất liền được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,2 so với hệ số lương hiện hưởng.

Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập dành cho trẻ em mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,3 so với hệ số lương hiện hưởng.