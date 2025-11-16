Nếu áp dụng hệ số lương đặc thù, bảng lương nhà giáo thế nào từ 1.1.2026?

Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GD-ĐT. Theo dự thảo Nghị định, tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù, áp dụng từ 1.1.2026.

Công thức tính lương mới của giáo viên, nếu áp dụng hệ số lương đặc thù thế nào?

Theo dự thảo Nghị định, hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Công thức tính mức lương đối với nhà giáo khi áp dụng hệ số lương đặc thù như sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 1.1.2026 = Mức lương cơ sở (2.340.000 đồng) x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù

Theo dự thảo, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trường phổ thông liên cấp nội trú tiểu học, trung học cơ sở vùng biên giới đất liền được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,2 so với hệ số lương hiện hưởng.

Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập dành cho trẻ em mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,3 so với hệ số lương hiện hưởng.

Căn cứ vào hệ số lương hiện hưởng và hệ số lương đặc thù trong dự thảo, cũng như công thức tính lương trên, dưới đây là bảng lương giáo viên mầm non, bảng lương giáo viên tiểu học, THCS, THPT từ 1.1.2026. Bảng lương này chưa tính phụ cấp các loại của giáo viên (phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ nếu có, phụ cấp ưu đãi nghề...):

Lương giáo viên mầm non nếu được áp dụng hệ số lương đặc thù 1,25 từ ngày 1.1.2026, chưa tính phụ cấp các loại ẢNH: THÚY HẰNG

Lương giáo viên tiểu học, THCS, THPT nếu được áp dụng hệ số lương đặc thù 1,15 từ ngày 1.1.2026, chưa tính phụ cấp các loại ẢNH: THÚY HẰNG

Bạn đọc tranh luận về hệ số lương đặc thù nhà giáo: Người ủng hộ, người cho rằng không công bằng

Những ngày qua, Báo Thanh Niên nhận được ý kiến nhiều chiều về câu chuyện lương nhà giáo; hệ số lương đặc thù nhà giáo.

Bạn đọc Hải Võ nói: "Giáo dục và y tế là 2 lĩnh vực đặc biệt luôn được các nước trên thế giới coi trọng và ưu đãi lương cao tương xứng còn mình thì cào bằng như nhau, mức lương cơ bản thấp thì nghĩ sao họ bỏ việc nhiều tìm kế sinh nhai khác".

Ngược lại, bạn đọc Hac Lao chia sẻ ý kiến: "Nhiều người không biết giáo viên có phụ cấp thâm niên, phụ cấp nghề (đứng lớp), phụ cấp tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thì mới nghĩ là lương giáo viên thấp. Thực tế nếu tổng thu nhập thì giáo viên cao hơn các viên chức, công chức khác như viên chức hành chính, không có phụ cấp thâm niên nghề, không có phụ cấp ưu đãi nghề".



Tài khoản Regulus chia sẻ: "Giáo viên còn có các loại tiền từ phụ cấp, thâm niên, giờ giảng... Nhìn qua ngành y, đặc biệt là hệ dự phòng, chỉ có lương và phụ cấp (tùy đối tượng, không phải ai cũng có) mà công việc đâu phải ít".

Bạn đọc Trọng Nguyễn Hữu tâm tư: "Tôi cho rằng phải đặt trong bối cảnh chung so sánh với quân đội chúng tôi và đặc biệt là so sánh với ngành y tế vì các giáo viên ngành sư phạm khi đào tạo đã được miễn toàn bộ chi phí còn ngành y chúng tôi phải học thời gian rất dài và đầu vào cũng chọn lọc. Thời gian học phải nói gấp đôi so với ngành giáo dục nhưng lương của chúng tôi lại thấp hơn ngành giáo dục rất nhiều, cũng không thể nói áp lực của ngành giáo dục nhiều hơn của ngành y. Nếu chúng tôi chỉ cần sơ suất một chút là đã ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh...".

"Tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng tôi 35 năm ở quân đội lương cũng chỉ bằng một giáo viên có 35 năm đứng lớp, thậm chí tổng số mức lương của tôi còn kém hơn mặc dù tôi có quân hàm là thượng tá, tôi cũng chỉ được 35 thâm niên cũng như những giáo viên đứng lớp 35 năm trong nghề. Ngoài ra họ còn được 30% đứng lớp nữa thành 65% phụ cấp. Trong khi đó phụ cấp chức vụ của chúng tôi thì cũng rất thấp, chỉ bằng một đến hai phần trăm lương cơ sở thôi. Xét trên thực tế như vậy thì rõ ràng là lương của giáo viên cao hơn cả quân đội, công an rất nhiều mặc dù chúng tôi phải làm rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chúng tôi xa gia đình, có thể đi biên giới hải đảo cũng có thể vào những nơi nguy hiểm tính mạng, chúng tôi xa gia đình suốt, công việc của gia đình hầu như không có mặt ở nhà...", bạn đọc Trọng Nguyễn Hữu giãi bày.

Tài khoản Hj phân tích: "Rất nhiều quốc gia phát triển đều xem trọng giáo dục, là quốc sách hàng đầu, đầu tư lớn cho giáo dục. Tiền lương nhà giáo phải đạt mức khá trong xã hội để thu hút người giỏi, có tâm huyết với nghề dạy học. Thầy giỏi thì giúp học trò giỏi, đất nước mới phát triển. Song, hiện nay, chất lượng nhà giáo không đồng đều. Có giai đoạn đầu vào ngành sư phạm rất thấp so với các ngành khác. Bây giờ nhà giáo đó lại được hưởng lương cao hơn nên nhiều người thấy không thuyết phục".

"Do đó, nên xây dựng những tiêu chuẩn mới cho nhà giáo theo hướng cao hơn trước khi tăng lương. Ví dụ giáo viên dạy tiếng Anh phải đạt chuẩn quốc tế như thế nào mới được hưởng mức lương mới, chưa đạt thì hưởng mức thấp hơn, không tăng lương cào bằng như hiện nay, người nào càng lớn tuổi thì lương càng cao. Cần sớm trả lương theo vị trí công việc. Thực hiện tăng lương đồng thời cho tất cả cán bộ công chức viên chức vào thời điểm thích hợp, đừng tách nhà giáo ra tăng riêng rất dễ bị phản ứng tiêu cực", bạn đọc lấy tên tài khoản Hj viết.