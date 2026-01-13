Lương giáo viên hiện nay đang thực hiện ra sao?

Hiện đến gần nửa đầu tháng 1.2026 nhưng vẫn chưa có một văn bản chính thức nào dưới luật hướng dẫn cụ thể về lương giáo viên (GV). Ngay cả Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo mà Bộ GD-ĐT công bố lấy ý kiến đến nay cũng chưa chính thức thông qua. Điều đáng nói, trước đây Bộ Nội vụ từng lên tiếng: "Không có cơ sở pháp lý cho hệ số lương đặc thù với GV" như dự thảo đã đề cập. Vì thế, bước sang năm 2026, lương GV vẫn chưa có gì thay đổi so với lâu nay.

C ÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC MỚI VÀO NGHỀ ĐỀU CÓ HỆ SỐ LƯƠNG NHƯ NHAU

Theo luật Giáo dục năm 2019, chuẩn trình độ GV phổ thông là đại học. Khi được tuyển dụng vào ngành giáo dục, họ đều có mức lương khởi điểm là bậc 1, hệ số 2,34 và đều trải qua 12 tháng thử việc chỉ được hưởng 85% mức lương này.

Phần lớn giáo viên trong các nhà trường đang có mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng ẢNH MINH HỌA: ĐÀO NGỌC THẠCH

GV có 30 - 35% phụ cấp đứng lớp và hết 5 năm, sang năm thứ 6 công tác trong ngành, GV có thêm phụ cấp thâm niên, mỗi năm 1%. Theo lộ trình, sang năm 2026 phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ bị cắt khi luật Nhà giáo có hiệu lực.

Với đa số các ngành nghề khác khi tuyển vào ngạch công chức, viên chức nhà nước thì hệ số lương đều giống nhau. Nhiều ngành nghề khác cũng có mức phụ cấp đặc thù, phụ cấp trách nhiệm và tính đến thời điểm hiện nay, một số ngành nghề cũng đang áp dụng tính phụ cấp thâm niên.

Hiện nay, lương GV từ cấp mầm non đến THPT được chia làm 3 hạng. Theo khoản 1 điều 8 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp GV cấp THCS được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004, cụ thể như sau:

GV THCS hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. GV THCS hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38. GV THCS hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

Nhiều người không phải trong ngành cứ nghĩ GV hạng II mới được tuyển dụng sẽ là viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 nên lấy hệ số này nhân với lương cơ sở, nhân với phụ cấp đứng lớp, phụ cấp thâm niên. Nhưng đâu biết rằng để được là viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 thì GV phải trải qua 9 năm công tác, phải đúng chuẩn trình độ và một số chứng chỉ đi kèm.

Riêng GV THCS hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78 thì hiện nay ở các trường THCS trên cả nước gần như không có, hoặc cực hiếm. Cấp THCS hiện nay chủ yếu là GV hạng II, hạng III.

Thời gian qua, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và dự kiến mức hệ số lương GV cao cấp như sau:

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp GV tiểu học, THCS cao cấp đối với GV tiểu học hạng I. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp GV THPT cao cấp đối với GV THPT hạng I. GV tiểu học, THCS, THPT cao cấp, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm A3.2, từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55.

Không ít người đã phân tích, tính mức lương GV theo dự thảo. Nhưng để được bổ nhiệm là GV cao cấp ở mỗi cấp học, GV phải trải qua nhiều năm công tác và tất nhiên phải phấn đấu, có học vị là thạc sĩ và phải là người có ảnh hưởng và đảm nhiều nhiệm vụ chuyên sâu trong đơn vị, trong ngành.

Hơn nữa, trong số hàng triệu GV hiện nay, rất hiếm GV được bổ nhiệm cao cấp, vì ngoài chuyện bằng cấp thì có rất nhiều tiêu chí khác đi kèm.

Giáo viên ngày nay đi dạy phải đầu tư khá nhiều cho chuyên môn. Giáo viên nào cũng phải có laptop, máy in, thiết bị dạy học, tài liệu… ảnh: Đào Ngọc Thạch





L ƯƠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP HIỆN NAY CÓ CAO ?

Nhìn vào bảng lương của các trường phổ thông công lập hiện nay, chỉ lác đác vài thầy cô có mức thu nhập hằng tháng 20 triệu đồng và những thầy cô này đã gần đến tuổi nghỉ hưu. Phần lớn GV trong các nhà trường đang có mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. Mức 15 triệu đồng là GV đã có trên 20 - 25 năm công tác trong ngành.

Một GV cấp THCS chia sẻ có 19 năm công tác trong ngành, trong thời gian này có 3 lần được tăng lương trước thời hạn (2 lần 9 tháng, 1 lần 12 tháng) hiện đang là GV hạng II. Với hệ số lương bậc 2, hệ số 4,34 và cùng với phụ cấp chức vụ tổ trưởng chuyên môn, mỗi tháng thực lĩnh là trên 13 triệu đồng tổng thu nhập.

Những GV đang hưởng lương bậc 1, bậc 2, GV hạng III hiện nay có mức thu nhập dưới 10 triệu đồng. Trong khi đó, GV ngày nay đi dạy phải đầu tư khá nhiều cho chuyên môn. GV nào cũng phải có laptop, máy in, thiết bị dạy học, tài liệu…

Theo quy định, GV được nghỉ hè 8 tuần, nhưng cũng có nhiều thầy cô phải tham gia tập huấn và một số công việc chuyên môn khác, như coi thi, chấm thi… Ngành nghề khác hết giờ hành chính thì có thể nghỉ ngơi, nhưng GV làm việc ở nhà nhiều khi còn mất nhiều thời gian hơn ở trên lớp.

Thực tế cho thấy, với mức lương hiện tại của GV có thâm niên dưới 20 năm công tác, nếu sống ở khu vực thị thành cũng khá chật vật.