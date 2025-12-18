Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Bộ GD-ĐT đề xuất mới nhất về tuyển dụng nhà giáo

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
18/12/2025 15:53 GMT+7

Bộ GD-ĐT đề xuất tuyển dụng nhà giáo theo 2 vòng. Trong đó, vòng 1 thực hiện thông qua thi hoặc xét. Vòng 2 thực hành được đánh giá trực tiếp bằng thực hành giảng dạy, phỏng vấn, xử lý tình huống sư phạm hoặc thi viết…

Bộ GD-ĐT mới công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Nhà giáo. Theo đó, quy định về phương thức, nội dung tuyển dụng nhà giáo, dự thảo nêu: thi tuyển và xét tuyển nhà giáo gồm 2 vòng. Vòng 1 thực hiện thông qua thi hoặc xét. Vòng 2 thực hành sư phạm.

- Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT đưa ra đề xuất mới nhất về phương thức và nội dung tuyển dụng nhà giáo

ẢNH: T.M

Trong đó, vòng 1 xét hồ sơ hoặc kiểm tra kiến thức chung, tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. Vòng 2 sẽ đánh giá năng lực ứng viên nhà giáo thông qua thực hành sư phạm.

Về nội dung thi tuyển, dự thảo nêu: vòng 1 thi kiểm tra kiến thức chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung thi gồm 2 phần. Trong đó, phần 1 kiểm tra kiến thức chung với thời gian 60 phút, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật nhà giáo, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành giáo dục, về vị trí việc làm dự tuyển.

Phần 2 thi ngoại ngữ (30 phút), 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm bằng một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc lựa chọn một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm, hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với việc tuyển dụng nhà giáo vào làm việc ở vị trí việc làm yêu cầu tiếng dân tộc thiểu số.

Dự thảo cũng nêu rõ, đối với vị trí việc làm không yêu cầu ngoại ngữ thì không phải tổ chức thi phần này.

Kết quả thi vòng 1 được xác định: nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Trường hợp tổ chức thi ngoại ngữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ; nếu đạt kết quả thì được coi là đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ. Dự thảo cũng nêu rõ những trường hợp được miễn thi ngoại ngữ.

Đa dạng hình thức thi tuyển

Theo dự thảo, vòng 2 là vòng đánh giá năng lực ứng viên nhà giáo thông qua thực hành sư phạm. Trong đó, kiểm tra kiến thức, kỹ năng thực hành sư phạm của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Dự thảo quy định đa dạng về hình thức đánh giá, có thể đánh giá trực tiếp bằng thực hành giảng dạy; phỏng vấn; xử lý tình huống sư phạm hoặc kết hợp các hình thức nêu trên. Đánh giá gián tiếp bằng thi viết. Hoặc có thể lựa chọn kết hợp giữa đánh giá trực tiếp và đánh giá gián tiếp.

Hội đồng thi quyết định lựa chọn hình thức thi vòng 2; hướng dẫn nội dung, giới hạn phạm vi kiến thức thực hành đảm bảo công khai, bình đẳng, minh bạch.

Thang điểm của vòng 2 được tính theo thang điểm 100.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển nhà giáo phải đáp ứng các yêu cầu: có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người trúng tuyển là người đạt kết quả thi phần thi kiến thức chung tại vòng 1 cao hơn (nếu có).

Trường hợp vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ: "Việc thi tuyển giáo viên sẽ được thiết kế khác biệt, bám sát quy trình thực tế của hoạt động dạy học và giáo dục, bảo đảm đánh giá đúng năng lực sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên ở từng cấp học, từng trình độ đào tạo. 

Đây được kỳ vọng là điểm đổi mới quan trọng, nhằm khắc phục hạn chế trước đây khi áp dụng cơ chế chung của viên chức mà chưa tính đủ đến đặc thù của nghề dạy học".

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định việc tuyển dụng giáo viên là do cấp sở GD-ĐT chịu trách nhiệm, trên cơ sở đề xuất của nhà trường và tổng hợp từ cấp xã.

