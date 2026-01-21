Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
21/01/2026 19:30 GMT+7

Ngày 20.1, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 01/2026/TT-BGDĐT quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo.

Theo đó, thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt (trừ trường dự bị đại học) và trường trung học nghề công lập thực hiện theo Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT.

Quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT ban hành thông tư quy định về thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo

ẢNH: T.M

Giám đốc sở GD-ĐT có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc sở GD-ĐT cũng thực hiện thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý và đối với cơ sở giáo dục công lập liên quan đến phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo Thông tư này, hiệu trưởng trường dự bị đại học, Trường hữu nghị T78, Trường hữu nghị 80, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Người đứng đầu các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; trường chính trị của tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; trung tâm chính trị của xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Thông tư quy định, đối với các trường hợp đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng nhà giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 1.1.2026 thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt cho đến hết ngày 31.12.2026. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thẩm quyền tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư 01.

Thông tư có hiệu lực ngay từ ngày 20.1, Bộ GD-ĐT cho rằng đây là căn cứ để các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục thực hiện thẩm quyền tuyển dụng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả luật Nhà giáo.

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT đề xuất mới nhất về tuyển dụng nhà giáo

Bộ GD-ĐT đề xuất mới nhất về tuyển dụng nhà giáo

Bộ GD-ĐT đề xuất tuyển dụng nhà giáo theo 2 vòng. Trong đó, vòng 1 thực hiện thông qua thi hoặc xét. Vòng 2 thực hành được đánh giá trực tiếp bằng thực hành giảng dạy, phỏng vấn, xử lý tình huống sư phạm hoặc thi viết…

Hiệu trưởng có thể được giao quyền tuyển dụng nhà giáo

Tháo 'điểm nghẽn' nếu giao quyền tuyển dụng nhà giáo cho ngành giáo dục?

Khám phá thêm chủ đề

tuyển dụng thẩm quyền tuyển dụng Nhà giáo giám đốc sở GD-ĐT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận