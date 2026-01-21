Quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo

Theo đó, thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt (trừ trường dự bị đại học) và trường trung học nghề công lập thực hiện theo Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT ban hành thông tư quy định về thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo ẢNH: T.M

Giám đốc sở GD-ĐT có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc sở GD-ĐT cũng thực hiện thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý và đối với cơ sở giáo dục công lập liên quan đến phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo Thông tư này, hiệu trưởng trường dự bị đại học, Trường hữu nghị T78, Trường hữu nghị 80, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Người đứng đầu các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; trường chính trị của tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; trung tâm chính trị của xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Thông tư quy định, đối với các trường hợp đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng nhà giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 1.1.2026 thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt cho đến hết ngày 31.12.2026. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thẩm quyền tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư 01.

Thông tư có hiệu lực ngay từ ngày 20.1, Bộ GD-ĐT cho rằng đây là căn cứ để các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục thực hiện thẩm quyền tuyển dụng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả luật Nhà giáo.