Thời sự

Công an TP.HCM bắt 2 kế toán công ty chứng khoán tham ô hơn 27 tỉ đồng

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
14/02/2026 13:18 GMT+7

Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 kế toán của một công ty chứng khoán để điều tra hành vi tham ô hơn 27 tỉ đồng.

Ngày 14.2, Công an TP.HCM cho biết Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Thúy Lan (41 tuổi, ở phường Nhiêu Lộc) và Nguyễn Lương Mai Thy (34 tuổi, ở phường An Hội Tây) để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

Công an TP.HCM bắt 2 kế toán công ty chứng khoán tham ô hơn 27 tỉ đồng- Ảnh 1.

Hai kế toán công ty chứng khoán bị bắt vì tham ô hơn 27 tỉ đồng

ẢNH: CACC

Theo điều tra, Lan là kế toán trưởng, còn Thy là nhân viên kế toán của một công ty chứng khoán có trụ sở tại TP.HCM.

Cơ quan điều tra xác định, trong tháng 1.2026, do cần tiền chi tiêu cá nhân và đầu tư tài chính trên mạng, Lan đã lợi dụng quyền hạn của mình, chỉ đạo Thy sử dụng tài khoản quản lý tài chính nội bộ do công ty cấp.

Hai bị can bị cáo buộc đã hạch toán khống số dư tiền trong tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan, sau đó chuyển hơn 27 tỉ đồng từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân của Lan để sử dụng vào mục đích riêng.

Công an TP.HCM bắt 2 kế toán công ty chứng khoán tham ô hơn 27 tỉ đồng- Ảnh 2.

Thy (áo vàng nâu) thực nghiệm hạch toán khống tiền vào tài khoản chứng khoán của Lan

ẢNH: CACC

Vụ việc được PC03 phát hiện trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 10.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lan và Thy về tội “tham ô tài sản” theo khoản 4, điều 353 bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người và mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

