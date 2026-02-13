Kiểm tra lưu trú, Công an TP.HCM phát hiện 5 người liên quan ma túy

Ngày 13.2, thông tin từ Công an phường Bến Thành, TP.HCM cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý 5 người liên quan hành vi sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Kiểm tra cư trú, Công an TP.HCM phát hiện nhóm người sử dụng ma túy ẢNH: CACC

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 5.2, Công an phường Bến Thành tiến hành kiểm tra cư trú tại 1 khách sạn trên đường Ký Con (phường Bến Thành). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 người có biểu hiện nghi vấn.

Khai thác nhanh tại chỗ, công an thu giữ dụng cụ sử dụng ma túy cùng một số gói tinh thể nghi là ma túy đá. Các đối tượng khai nhận thuê phòng khách sạn để sử dụng ma túy.

Tiếp tục truy xét, tổ công tác phát hiện thêm 1 người có hành vi giao ma túy trước khu vực khách sạn. Tang vật thu giữ gồm ma túy, cân điện tử và nhiều túi nilon dùng để phân chia nhỏ. Bước đầu, công an xác định người này sử dụng tài khoản mạng xã hội để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục truy xét, tổ công tác phát hiện thêm 1 người có hành vi giao ma túy trước khu vực khách sạn ẢNH: CACC

Mở rộng điều tra, Công an phường Bến Thành phối hợp công an các địa phương liên quan kiểm tra thêm 1 điểm lưu trú khác, phát hiện 2 người tàng trữ ma túy. Những người này khai mua ma túy từ đối tượng nói trên.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ ẢNH: CACC

Tổng cộng, lực lượng công an phát hiện 5 người liên quan đến hành vi sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ toàn bộ tang vật, lập hồ sơ bàn giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.