Công an TP.HCM xác minh clip bốc đầu để quảng cáo cửa hàng độ xe

Ngày 1.2, tài khoản mạng xã hội có tên "Duy Tay Ga" và "Nồi tay ga Gò Vấp 2" đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một số nam thanh niên có hành vi nẹt ga, bốc đầu xe máy, biểu diễn trong khu dân cư.

Một đoạn clip ghi lại cảnh bốc đầu xe để quảng cáo tiệm độ, chế nồi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua ghi nhận, nội dung kèm theo các đoạn clip và trang cá nhân này nhằm quảng bá hoạt động "độ nồi" và các dịch vụ liên quan tại cửa hàng độ xe.

Có thể kể đến một đoạn clip thể hiện nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, mặc áo công nhân sửa xe, có hành động nẹt ga, rồi bốc đầu xe, tông vào cổng rào.

Một đoạn khác thì một nam thanh niên che kín mặt, bốc đầu xe tay ga rồi nói "đó, vặn ga bự lên nghe anh em", kèm nội dung bài viết "nồi tay ga đủ mọi cấu hình, setup theo đúng nhu cầu anh em".

Một số đoạn khác lại quay cảnh bốc đầu xe tay ga trong hẻm, kèm nội dung: "Kỹ sư người ta thiết kế ra xe 2 bánh, còn mình cho ra đời xe đi 1 bánh nha anh em"...

Những đoạn clip này thu hút hàng ngàn lượt xem, lượt tương tác và bình luận.

Qua xác minh, một số clip được ghi nhận tại hẻm 434 Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội, quận Gò Vấp cũ, TP.HCM).

Liên quan vụ việc, Công an phường Thông Tây Hội đang phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TP.HCM) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành xác minh các đoạn clip, truy tìm những người liên quan.

Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, nhằm răn đe và phòng ngừa các hành vi tương tự.