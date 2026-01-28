Công an TP.HCM bắt 2 nghi phạm tàng trữ ma túy số lượng lớn

Ngày 28.1, thông tin từ Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn, bắt giữ 2 nghi phạm.

Trong lúc tuần tra, công an phát hiện và bắt giữ 2 nghi phạm tàng trữ ma túy số lượng lớn ẢNH: CACC

Theo đó, trong quá trình thực hiện cao điểm “50 ngày đêm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông”, khoảng 11 giờ ngày 20.1, Tổ cảnh sát trật tự Công an phường Tân Hưng tổ chức tuần tra theo kế hoạch trên đường Phạm Văn Nghị.

Khi đến trước căn nhà số 93 Phạm Văn Nghị, lực lượng chức năng phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Thấy công an, nghi phạm tên Trần Quốc Kiều bất ngờ bỏ chạy nhưng bị lực lượng truy đuổi, khống chế và bắt giữ. Nghi phạm còn lại cũng bị khống chế ngay sau đó, bảo đảm an toàn cho tổ công tác và người dân xung quanh.

Tổng khối lượng ma túy thu giữ là 331,773 gram ẢNH: CACC

Qua kiểm tra, công an thu giữ số lượng lớn ma túy gồm 296,653 gram methamphetamine và 35,12 gram heroin. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là 331,773 gram, theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) – Công an TP.HCM.

Hiện Công an phường Tân Hưng đã lập hồ sơ, bàn giao các nghi phạm cùng tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.