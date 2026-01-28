Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an truy tìm người đàn ông quấy rối cô gái trong hẻm ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
28/01/2026 07:52 GMT+7

Công an phường Cầu Kiệu (TP.HCM) đang khẩn trương xác minh, truy tìm người đàn ông đi xe máy có hành vi quấy rối một cô gái trẻ trong con hẻm ở TP.HCM.

Ngày 27.1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cô gái trẻ bị một người đàn ông đi xe máy quấy rối khi đang đứng trong con hẻm ở TP.HCM, khiến dư luận phẫn nộ.

Công an truy tìm người đàn ông quấy rối cô gái trong hẻm ở TP.HCM- Ảnh 1.

Người đàn ông đi xe máy có hành động quấy rối cô gái trong hẻm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, nạn nhân trong clip là chị D.B.T (23 tuổi, ở phường Bình Thạnh). Theo chị T., khoảng 19 giờ ngày 16.1, sau giờ học trang điểm, chị đứng trong con hẻm trên đường Phan Đình Phùng (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) để chờ bạn đến đón.

Trong lúc chờ đợi, chị T. bị một người đàn ông đi xe máy, có dấu hiệu che biển số, bất ngờ áp sát rồi thực hiện hành vi quấy rối. Dù chị T. hoảng loạn la hét, cố gắng giữ đối tượng lại, người này vẫn nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của nhà dân trong hẻm ghi lại.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo. Theo nạn nhân, đến nay tinh thần của chị vẫn chưa ổn định, thường xuyên rơi vào trạng thái bất an mỗi khi ra ngoài, nhiều ngày liền không dám đi một mình mà phải nhờ người thân đưa đón; luôn giật mình, ám ảnh khi nghe tiếng xe chạy từ phía sau.

Liên quan vụ việc trên, Công an phường Cầu Kiệu cho biết đã nắm thông tin, đang khẩn trương xác minh, truy tìm người đàn ông quấy rối cô gái trong clip để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

người đàn ông Quấy rối Công An TP.HCM mạng xã hội Đường Phan Đình Phùng
