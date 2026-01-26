Kiểm tra khách sạn, Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng trốn truy nã

Ngày 26.1, thông tin từ Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ, Công an TP.HCM) vừa bắt giữ Nguyễn Duy Anh Vũ (34 tuổi, quê Hà Nội). Hưng là đối tượng đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng trốn truy nã quanh co, nhiều biểu hiện nghi vấn khi bị Công an TP.HCM kiểm tra ẢNH: CACC

Thực hiện cao điểm "50 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra cư trú kết hợp tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn TP.HCM", lúc 7 giờ 45 ngày 26.1, trung tá Triệu Ngọc Vinh, thượng úy Phạm Văn Đồng và thượng úy Trần Đức Lương thuộc tổ cảnh sát khu vực Công an phường Tân Hưng kiểm tra cư trú tại khách sạn Bin Bin, đường 73.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh. Người này xuất trình giấy tờ tên Nguyễn Duy Anh Vũ.

Kết quả xác minh, Vũ đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 6.5.2025.

Hiện Công an TP.HCM làm thủ tục bàn giao Vũ cho Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo quy định.