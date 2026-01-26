Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Kiểm tra khách sạn, Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng trốn truy nã

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
26/01/2026 13:39 GMT+7

Thực hiện cao điểm 50 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra cư trú kết hợp tấn công trấn áp tội phạm, Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ đối tượng trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26.1, thông tin từ Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ, Công an TP.HCM) vừa bắt giữ Nguyễn Duy Anh Vũ (34 tuổi, quê Hà Nội). Hưng là đối tượng đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kiểm tra khách sạn, Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng trốn truy nã- Ảnh 1.

Đối tượng trốn truy nã quanh co, nhiều biểu hiện nghi vấn khi bị Công an TP.HCM kiểm tra

ẢNH: CACC

Thực hiện cao điểm "50 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra cư trú kết hợp tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn TP.HCM", lúc 7 giờ 45 ngày 26.1, trung tá Triệu Ngọc Vinh, thượng úy Phạm Văn Đồng và thượng úy Trần Đức Lương thuộc tổ cảnh sát khu vực Công an phường Tân Hưng kiểm tra cư trú tại khách sạn Bin Bin, đường 73.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh. Người này xuất trình giấy tờ tên Nguyễn Duy Anh Vũ.

Kết quả xác minh, Vũ đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 6.5.2025.

Hiện Công an TP.HCM làm thủ tục bàn giao Vũ cho Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo quy định.

Truy nã đặc biệt Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group liên quan dự án 'ma'

Truy nã đặc biệt Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group liên quan dự án 'ma'

Công an TP.HCM truy nã đặc biệt ông Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group, để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan việc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý.

