Lừa đảo gửi tiết kiệm lãi cao

Theo Kienlongbank, bên cạnh việc giả danh cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát, các đối tượng còn mạo danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận khách hàng qua điện thoại, tin nhắn và mạng xã hội. Thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện gần đây là mạo danh nhân viên ngân hàng để chào mời mở sổ tiết kiệm với lãi suất cao bất thường nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo ngân hàng, thậm chí làm giả thẻ nhân viên và giấy tờ liên quan để tạo sự tin cậy. Sau đó, chúng liên hệ khách hàng bằng số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội có tên, hình ảnh tương tự ngân hàng, chào mời mở sổ tiết kiệm với mức lãi suất cao hơn nhiều so với biểu lãi suất niêm yết, kèm theo cam kết thủ tục nhanh chóng, không cần đến quầy giao dịch.

Khách hàng thận trọng thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Khi khách hàng mất cảnh giác, các đối tượng sẽ yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP, số thẻ, mã CVV/CVC… với lý do "xác minh thông tin", "tạo sổ tiết kiệm" hoặc "kích hoạt ưu đãi". Một số trường hợp còn dẫn dụ khách hàng truy cập các đường link giả mạo có giao diện tương tự website ngân hàng nhằm đánh cắp dữ liệu. Ngay khi có được thông tin bảo mật, đặc biệt là mã OTP, các đối tượng nhanh chóng thực hiện giao dịch và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của khách hàng.

Trước tình trạng trên, KienlongBank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, số thẻ hoặc mã CVV/CVC cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Ngoài ra, không nhấn vào các đường link lạ, đáng ngờ được gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội; không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người gọi điện hoặc nhắn tin; luôn kiểm tra thông tin về lãi suất, sản phẩm, dịch vụ tại các kênh chính thức của KienlongBank.

Ngân hàng khuyến cáo trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần ngay lập tức ngắt kết nối Internet (Wi-Fi/4G/5G) và liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ khóa khẩn cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử. Đồng thời, khách hàng nên thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời. Khách hàng nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trong dịp cao điểm cuối năm.