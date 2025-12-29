Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Hơn 776.000 khách hàng hủy giao dịch sau khi nhận cảnh báo gian lận, lừa đảo

Thanh Xuân
Thanh Xuân
29/12/2025 15:35 GMT+7

Chiều 29.12, tại buổi họp báo trực tuyến, ông Lê Văn Tuyên - Phó vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến 28.12, hơn 2,4 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo gian lận, lừa đảo, trong đó có hơn 776.000 lượt khách hàng đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 2.900 tỉ đồng.

Theo ông Lê Văn Tuyên, qua hệ thống giám sát các tài khoản thanh toán ví điện tử nghi ngờ gian lận, giả mạo (SIMO) cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác. 

Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của hệ thống SIMO, các tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến qua đó sẽ góp phần giúp giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng. 

Đến hết ngày 28.12, hơn 2,4 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó có hơn 776.000 lượt khách hàng đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 2.900 tỉ đồng.

Hơn 776.000 khách hàng hủy giao dịch sau khi nhận cảnh báo gian lận, lừa đảo - Ảnh 1.

Ngân hàng cảnh báo giao dịch gian lận, lừa đảo đến khách hàng

ẢNH: T.X

Tính đến ngày 26.12, cả ngành ngân hàng đã có hơn 143 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân; hơn 1,5 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc ứng dụng VneID. Khoảng 22,14 triệu khách hàng cá nhân và 392 khách hàng tổ chức có ví điện tử đang hoạt động đã được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học với CCCD gắn chip thông qua ứng dụng ví điện tử. 

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp với C06, Bộ Công an hoàn thành 7 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline; 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắp chip qua ứng dụng điện thoại; 63 tổ chức tín dụng đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy; 32 tổ chức tín dụng và 15 trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VneID.

