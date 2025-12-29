Ngân hàng cho vay hơn 18,4 triệu tỉ đồng

Theo số liệu đến cuối tháng 10 so với cuối năm 2024, ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 6,15% tổng dư nợ nền kinh tế; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 12,39%; ngành xây dựng chiếm 7,47% (trong đó có các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng là ngành đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư); ngành bán buôn, bán lẻ có quy mô dư nợ lớn nhất toàn hệ thống chiếm 22,24%.

Tăng trưởng tín dụng tính đến 24.12 đạt 17,87% so với cuối năm 2024 ẢNH: N.P

Một số lĩnh vực có tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng trong nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Các lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ nền kinh tế (lần lượt là 22,42%, 19,11%); trong khi lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tốc độ tăng trưởng tín dụng lần lượt là 27,46% và 30,36%).

Đối với các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, các ngân hàng đã tham gia tích cực như chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản thành đã nâng quy mô từ 15.000 tỉ đồng lên 185.000 tỉ đồng; chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long ước tính đến cuối tháng 11, doanh số giải ngân lũy kế của chương trình đạt khoảng 3.100 tỉ đồng. Một số chương trình khác như cho vay nhà ở xã hội; cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; chương trình tín dụng 500.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số; các chương trình tín dụng chính sách... cũng đang được các tổ chức tín dụng tích cực triển khai.

Ngoài ra, ngành ngân hàng đã tích cực phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06. Tính đến ngày 26.12, cả ngành ngân hàng đã có hơn 143 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân; hơn 1,5 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc ứng dụng VneID.