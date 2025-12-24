Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Tăng trưởng cho vay nhanh hơn huy động, lãi suất tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/12/2025 15:55 GMT+7

Ngày 24.12, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, tăng trưởng huy động vốn tại TP.HCM ước đến cuối tháng 12 tăng 11,94% so với cuối năm 2024, còn cho vay tăng 13,5% so với cuối năm 2024. Lãi suất huy động và cho vay tăng.

Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM dự ước đến 31.12.2025 đạt 5,171 triệu tỉ đồng, tăng 1% so với tháng 11 và tăng 11,94% so với cuối năm. Tăng trưởng huy động vốn của các ngân hàng tương đối tốt trong những tháng cuối năm, góp phần cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026, khi nhu cầu tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, dự trữ hàng hóa tăng cao. Tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn dự ước đến ngày 31.12.2025 đạt 5,085 triệu tỉ đồng, tăng 0,95% so với tháng 11 và tăng 13,5% so với cuối năm 2024.

Ngân hàng tăng trưởng cho vay nhanh hơn huy động, lãi suất tăng- Ảnh 1.

Ngân hàng cho vay tăng nhanh hơn huy động

ẢNH: NGỌC THẮNG

Lãi suất huy động bằng tiền đồng (VND) của các ngân hàng thương mại cổ phần tính đến cuối tháng 11 tăng so với các tháng trước khoảng 0,1 - 0,3%/năm; khối ngân hàng thương mại nhà nước điều chỉnh giảm khoảng 0,5%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và tăng khoảng 0,1 - 0,8%/năm đối với các kỳ hạn còn lại; khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài điều chỉnh giảm khoảng 0,1%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng và tăng khoảng 0,5 - 0,7%/năm đối với các kỳ hạn còn lại.

So với cuối năm 2024, lãi suất huy động phổ biến của các ngân hàng thương mại cổ phần tăng khoảng 0,2 - 0,6%/năm; ở các ngân hàng thương mại nhà nước giảm khoảng 0,2%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và khoảng 0,1%/năm ở kỳ hạn trên 12 tháng đến 24 tháng, tăng khoảng 0,2 - 0,9%/năm đối với các kỳ hạn còn lại; ở các ngân hàng liên doanh, nước ngoài điều chỉnh tăng khoảng 0,5%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và điều chỉnh giảm khoảng 0,2 - 1%/năm đối với các kỳ hạn còn lại.

Lãi suất cho vay bằng VND thông thường cuối tháng 11 được các ngân hàng áp dụng phổ biến ở mức 5,2 - 7,5%/năm đối với ngắn hạn và ở mức 5,4 - 9%/năm đối với trung, dài hạn. So với cuối tháng trước, lãi suất cho vay ngắn hạn điều chỉnh tăng khoảng 0,3 - 0,5%/năm, còn so với cuối năm 2024, tăng khoảng 0,5 - 0,8%/năm. Lãi suất cho vay trung, dài hạn điều chỉnh tăng khoảng 0,4%/năm ở khối ngân hàng thương mại nhà nước, giảm khoảng 4,5%/năm ở khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài và giữ ổn định ở khối NHTM cổ phần. Riêng lãi suất cho vay bằng USD đến cuối tháng 11 được áp dụng phổ biến ở mức 4,2 - 5,2%/năm đối với ngắn hạn và khoảng 4,7%/năm đối với trung, dài hạn.

ngân hàng Cho vay huy động Lãi suất Tết
