Yêu cầu các ngân hàng phục vụ tốt nhu cầu thanh toán dịp cuối năm

Các ngân hàng thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán, đặc biệt trong dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026. Trong đó, tổ chức, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ quy trình mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định pháp luật và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán theo quy định. Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị chấp nhận thanh toán để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng giao dịch thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán cho các mục đích bất hợp pháp.

Ngân hàng tăng cường phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng giao dịch thanh toán ẢNH: NGỌC THẮNG

Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tổ chức, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ quy trình mở, sử dụng ví điện tử, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, quy trình quản lý rủi ro, hợp đồng/thỏa thuận mở, sử dụng ví điện tử theo quy định và các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán cho các mục đích bất hợp pháp.

Các ngân hàng cảnh báo tới khách hàng bằng nhiều hình thức về các phương thức, thủ đoạn tội phạm, hướng dẫn khách hàng các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân, thực hiện giao dịch thanh toán an toàn, không cung cấp thông tin sinh trắc học cho người khác để tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm lợi dụng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng cho các mục đích vi phạm pháp luật.