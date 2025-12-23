Vietcombank, Agribank giảm lãi suất cho vay 2% đối với khách hàng bị thiệt hại bão lũ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) sẽ giảm lãi suất cho vay tối đa lên tới 2%/năm tương ứng với các tiêu chí, mức độ thiệt hại và ngành nghề của khách hàng. Mức giảm lãi suất vay áp dụng đối với các khoản vay hiện hữu và khoản vay mới của khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp chịu thiệt hại tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ thời gian qua với thời gian áp dụng từ ngày 27.11.2025 đến hết ngày 31.3.2026.

Ngân hàng giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị thiệt hại do bão lũ ẢNH; NGỌC THẮNG

Trước đó, Agribank triển khai chính sách giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 12, bão số 13 và mưa lũ, giúp người dân, doanh nghiệp sớm ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với dư nợ hiện hữu (bao gồm VND và USD) tại thời điểm 19.11.2025 (không bao gồm các khoản vay đang áp dụng các chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank điều chỉnh giảm từ 0,5% đến 2%/năm lãi suất cho vay, không thu lãi chậm trả, đồng thời điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất cho vay trong hạn trong thời gian 3 tháng, từ ngày 19.11.2025 đến 18.2.2026.

Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 19.11 đến 31.12.2025 (không bao gồm các khoản vay được áp dụng các chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay so với lãi suất áp dụng tại thời điểm giải ngân, áp dụng trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân. Cùng với chính sách giảm lãi suất cho vay, Agribank còn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khác như cho vay mới, cho vay tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, khoanh nợ theo quy định của pháp luật và của Agribank.