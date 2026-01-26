TP.HCM: Cháy nhiều căn nhà ở kết hợp kinh doanh gần chợ Nhị Thiên Đường

Sáng 26.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp UBND, Công an phường Bình Đông (quận 8 cũ) phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà gần chợ Nhị Thiên Đường.

Vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh ở TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, đoạn sát chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông (TP.HCM). Người dân xung quanh cùng người đi đường tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Người dân khu vực cho hay, thời điểm đám cháy xảy ra, gặp nhiều vật liệu như nhựa, gỗ nên bùng lên rất nhanh, lan sang một số căn nhà liền kề. Những người bên trong kịp thời thoát ra, đưa một số tài sản ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai công tác chữa cháy. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Liên quan vụ việc, trao đổi với PV Thanh Niên lúc 9 giờ cùng ngày, đại diện UBND phường Bình Đông cho hay đang tích cực phối hợp lực lượng công an làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, khu vực bị cháy là một số căn nhà ở kết hợp kinh doanh giày dép gần chợ Nhị Thiên Đường. Vụ cháy chưa ghi nhận thương vong, song nhiều tài sản bị thiêu rụi, chưa thể ước tính thành tiền.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.