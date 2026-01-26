Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Cháy nhiều căn nhà ở kết hợp kinh doanh gần chợ Nhị Thiên Đường

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
26/01/2026 09:21 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.HCM đang khẩn trương xử lý, thống kê thiệt hại vụ cháy nhiều căn nhà ở kết hợp kinh doanh gần chợ Nhị Thiên Đường, quận 8 cũ.

Sáng 26.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp UBND, Công an phường Bình Đông (quận 8 cũ) phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà gần chợ Nhị Thiên Đường.

TP.HCM: Cháy nhiều căn nhà ở kết hợp kinh doanh gần chợ Nhị Thiên Đường- Ảnh 1.
TP.HCM: Cháy nhiều căn nhà ở kết hợp kinh doanh gần chợ Nhị Thiên Đường- Ảnh 2.

Vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh ở TP.HCM

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, đoạn sát chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông (TP.HCM). Người dân xung quanh cùng người đi đường tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Người dân khu vực cho hay, thời điểm đám cháy xảy ra, gặp nhiều vật liệu như nhựa, gỗ nên bùng lên rất nhanh, lan sang một số căn nhà liền kề. Những người bên trong kịp thời thoát ra, đưa một số tài sản ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai công tác chữa cháy. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Liên quan vụ việc, trao đổi với PV Thanh Niên lúc 9 giờ cùng ngày, đại diện UBND phường Bình Đông cho hay đang tích cực phối hợp lực lượng công an làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, khu vực bị cháy là một số căn nhà ở kết hợp kinh doanh giày dép gần chợ Nhị Thiên Đường. Vụ cháy chưa ghi nhận thương vong, song nhiều tài sản bị thiêu rụi, chưa thể ước tính thành tiền.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Cháy chung cư, 3 mẹ con nguy kịch

TP.HCM: Cháy chung cư, 3 mẹ con nguy kịch

Rạng sáng 24.1, chung cư nhà ở xã hội (phường Long Trường, TP.HCM) xảy ra cháy khiến 3 mẹ con nguy kịch.

Khám phá thêm chủ đề

cháy TP.HCM Công An TP.HCM nhà ở Chợ Nhị Thiên Đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận