TP.HCM: Cháy chung cư, 3 mẹ con nguy kịch

Ngày 24.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy chung cư Ehome S Phú Hữu, phường Long Trường (thành phố Thủ Đức cũ) khiến 3 mẹ con bị bỏng nặng, nguy kịch. Danh tính các nạn nhân là chị N.T.L (35 tuổi) và 2 con L.T.N (6 tuổi), L.N.L.Đ (9 tuổi).

Hiện trường vụ cháy chung cư Ehome S khiến 3 mẹ con nguy kịch ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, căn hộ tại tầng 5 chung cư Ehome S Phú Hữu bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong căn nhà có 3 mẹ con, còn người chồng vắng nhà. Phát hiện vụ cháy, mọi người hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa lan rộng.

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, ngọn lửa lớn, bùng phát ra từ cửa ban công, khói bốc cao.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Trường có mặt dập phong tỏa hiện trường, di tản người dân, dập tắt đám cháy, giải cứu 3 mẹ con.

Theo báo cáo ban đầu của Trung tâm cấp cứu 115, lúc 3 giờ 44 sáng 24.1, tổng đài tiếp nhận tin báo cháy tại chung cư Ehome S Phú Hữu. 3 xe cấp cứu từ các Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Ung Bướu cơ sở 2 và Trung tâm cấp cứu 115 Thủ Đức được điều động đến hiện trường. 3 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngạt khí.

Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán, cháu L.T.N bị suy hô hấp cấp do ngạt khói, bỏng tay, chân khoảng 20%, được Bệnh viện Lê Văn Thịnh sơ cứu. Cháu L.N.L.Đ bỏng khoảng 6%, vào viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, được bác sĩ hồi sức thành công. Cả 2 cháu hiện được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Còn chị N.T.L bỏng khoảng 19%, vào viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, được bác sĩ hồi sức thành công, sau đó chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy chung cư đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.



