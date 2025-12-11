Chủ căn hộ được chính quyền trợ cấp bao nhiêu sau vụ cháy chung cư Hồng Kông?

Mức trợ cấp nói trên do Phó chánh Văn phòng chính quyền Hồng Kông Trác Vĩnh Hưng công bố ngày 10.12, theo tờ South China Morning Post. Ông Trác thông báo thêm quỹ quyên góp cho những người sống sót đã đạt 3,4 tỉ HKD.

7 trong số 8 tòa nhà tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Phố (Tai Po) thuộc Hồng Kông bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn hôm 26.11 Ảnh: Reuters

Ông Trác nói rằng nhiều chủ sở hữu đã mất thu nhập từ tiền cho thuê căn hộ khi 7 trong số 8 tòa nhà tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Phố (Tai Po) thuộc Hồng Kông bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn hôm 26.11. Số liệu được công bố mới nhất cho thấy số người chết trong vụ hỏa hoạn này đã tăng lên thành ít nhất 160 người.

"Trong các chuyến thăm những người bị ảnh hưởng, chúng tôi được biết rằng một số chủ sở hữu dựa vào thu nhập từ việc cho thuê căn hộ để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày, vì vậy vụ hỏa hoạn đã gây ra tổn thất thu nhập cho họ", ông Trác nói.

"Cũng có những chủ sở hữu trước đây đã đầu tư vốn vào việc cải tạo và sửa chữa căn hộ, nên họ cũng chịu tổn thất và áp lực về dòng tiền", ông nói thêm.

Chính quyền Hồng Kông thông báo khoản trợ cấp mới là khoản tối đa cho một căn hộ, có nghĩa là dù căn hộ có bao nhiêu người đồng sở hữu thì cũng chỉ nhận được 100.000 HKD.

Cư dân của tòa nhà duy nhất không bị ảnh hưởng bởi trận hỏa hoạn hôm 26.11cũng đủ điều kiện nhận trợ cấp, theo giới chức.