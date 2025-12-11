Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Chủ căn hộ được chính quyền trợ cấp bao nhiêu sau vụ cháy chung cư Hồng Kông?

Văn Khoa
Văn Khoa
11/12/2025 00:10 GMT+7

Các chủ căn hộ bị ảnh hưởng bởi vụ cháy chung cư Hồng Kông vừa qua sẽ nhận được 100.000 HKD (gần 339 triệu đồng) từ chính quyền.

Mức trợ cấp nói trên do Phó chánh Văn phòng chính quyền Hồng Kông Trác Vĩnh Hưng công bố ngày 10.12, theo tờ South China Morning Post. Ông Trác thông báo thêm quỹ quyên góp cho những người sống sót đã đạt 3,4 tỉ HKD.

- Ảnh 1.

7 trong số 8 tòa nhà tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Phố (Tai Po) thuộc Hồng Kông bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn hôm 26.11

Ảnh: Reuters

Ông Trác nói rằng nhiều chủ sở hữu đã mất thu nhập từ tiền cho thuê căn hộ khi 7 trong số 8 tòa nhà tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Phố (Tai Po) thuộc Hồng Kông bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn hôm 26.11. Số liệu được công bố mới nhất cho thấy số người chết trong vụ hỏa hoạn này đã tăng lên thành ít nhất 160 người.

"Trong các chuyến thăm những người bị ảnh hưởng, chúng tôi được biết rằng một số chủ sở hữu dựa vào thu nhập từ việc cho thuê căn hộ để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày, vì vậy vụ hỏa hoạn đã gây ra tổn thất thu nhập cho họ", ông Trác nói.

"Cũng có những chủ sở hữu trước đây đã đầu tư vốn vào việc cải tạo và sửa chữa căn hộ, nên họ cũng chịu tổn thất và áp lực về dòng tiền", ông nói thêm.

Chính quyền Hồng Kông thông báo khoản trợ cấp mới là khoản tối đa cho một căn hộ, có nghĩa là dù căn hộ có bao nhiêu người đồng sở hữu thì cũng chỉ nhận được 100.000 HKD.

Cư dân của tòa nhà duy nhất không bị ảnh hưởng bởi trận hỏa hoạn hôm 26.11cũng đủ điều kiện nhận trợ cấp, theo giới chức.

Tin liên quan

Hồng Kông chạy đua tháo dỡ lưới giàn giáo

Hồng Kông chạy đua tháo dỡ lưới giàn giáo

Chính quyền Hồng Kông đã yêu cầu dỡ bỏ ngay lập tức toàn bộ lưới giàn giáo tại các công trình đang cải tạo trên khắp thành phố trước ngày 6.12 nhằm đảm bảo an toàn công cộng và trấn an người dân, doanh nghiệp.

Cháy chung cư ở Hồng Kông: Cư dân nói gì về vụ hỏa hoạn thảm khốc?

Cháy chung cư Hồng Kông: số người chết tăng, thêm 6 người bị bắt giữ

Khám phá thêm chủ đề

cháy chung cư hồng kông Tiền trợ cấp chủ căn hộ Wang Fuk Court Hồng Kông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận