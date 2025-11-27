Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cháy chung cư ở Hồng Kông: Cư dân nói gì về vụ hỏa hoạn thảm khốc?

Văn Khoa
Văn Khoa
27/11/2025 10:03 GMT+7

Người dân hôm nay 27.11 lo lắng chờ đợi tin tức về người thân của họ tại một nơi trú ẩn tạm thời sau vụ cháy kinh hoàng ở một chung cư cao tầng ở Hồng Kông.

Cho đến sáng nay, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ ở khu dân cư Wang Fuk Court trong quận Tai Po (phía bắc Hồng Kông) sau khi đám cháy bùng phát vào chiều 26.11. Vụ cháy chung cư này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 44 người, và chính quyền thông báo hàng trăm người khác vẫn mất tích, theo AFP.

Cư dân nói gì trong vụ cháy chung cư cao tầng kinh hoàng ở Hồng Kông? - Ảnh 1.

Khói và lửa dày đặc bốc lên khi đám cháy lớn thiêu rụi nhiều tòa chung cư tại khu dân cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po (Hồng Kông) vào ngày 26.11

Ảnh: AFP

Khu dân cư Wang Fuk Court là một trong nhiều khu phức hợp nhà ở cao tầng tại Hồng Kông, một trong những khu vực đông dân nhất thế giới. Quận Tai Po là một quận ngoại thành có khoảng 300.000 cư dân, theo Reuters.

Số người chết tăng vọt trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông, hàng trăm người mất tích

Ông Harry Cheung (66 tuổi) người đã sống tại Khu nhà số 2 trong khu phức hợp nói trên hơn 40 năm, cho hay ông nghe thấy một tiếng động lớn vào khoảng 14 giờ 45 chiều 26.11 và thấy lửa bùng phát ở một khu nhà gần đó.

"Tôi lập tức quay lại thu dọn đồ đạc. Tôi thậm chí không biết mình cảm thấy thế nào lúc này. Tôi chỉ đang nghĩ xem tối nay mình sẽ ngủ ở đâu", Reuters dẫn lời ông Cheung.

Cư dân nói gì trong vụ cháy chung cư cao tầng kinh hoàng ở Hồng Kông? - Ảnh 2.

Khói dày bốc lên từ các tầng trên của một tòa nhà chung cư tại khu dân cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po (Hồng Kông) ngày 27.11

Ảnh: Reuters

Cư dân nói gì trong vụ cháy chung cư cao tầng kinh hoàng ở Hồng Kông? - Ảnh 3.

Lính cứu hỏa phun nước trong vụ cháy lớn tại khu dân cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po (Hồng Kông) vào ngày 26.11

Ảnh: AFP

"Tôi thực sự thấy rất đáng sợ. Tôi đang chứng kiến ngọn lửa lan rộng từ một tòa nhà lên ba, rồi bốn tòa nhà. Thật sự rất kinh hoàng", Veezy Chan (25 tuổi), một cư dân trong khu vực, kể lại.

Kể từ khi nơi trú ẩn mở cửa vào tối 26.11, người dân liên tục đến báo cáo về việc họ đã mất liên lạc với người thân. Một số người ngồi thẫn thờ, mắt đỏ hoe nhìn vào màn hình điện thoại di động, hy vọng nhận được tin tức về người thân mất tích.

Cư dân nói gì trong vụ cháy chung cư cao tầng kinh hoàng ở Hồng Kông? - Ảnh 4.

Lính cứu hỏa phun nước vào ngọn lửa khi một đám cháy lớn thiêu rụi nhiều tòa chung cư tại khu dân cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po (Hồng Kông) vào ngày 27.11

Ảnh: AFP

Nhân viên xã hội đã phân phát chăn gối cho người cao tuổi để giúp họ chống chọi với cái lạnh ban đêm. Shirley Chan, một cư dân địa phương, nói bà vô cùng đau buồn trước thảm kịch này. "Hãy tưởng tượng một ngôi nhà - tan hoang, cháy rụi. Bất cứ ai cũng sẽ đau lòng. Tôi có thể hiểu được điều đó; thực sự đau lòng. Một ngôi nhà chìm trong biển lửa. Tôi thậm chí không thể diễn tả thành lời', bà Chan chia sẻ.

Một người đàn ông 65 tuổi họ Yuen cho biết khu phố của ông là nơi sinh sống của nhiều người cao tuổi sử dụng xe lăn và xe tập đi, và vụ hỏa hoạn đã khiến ông và vợ trở thành người vô gia cư. Ông cho hay vì khu chung cư đang được bảo trì, nhiều cư dân đã đóng kín cửa sổ nên họ không nghe thấy tiếng chuông báo cháy. "Đã có thiệt hại về tài sản và tính mạng, thậm chí một lính cứu hỏa đã tử vong", ông nói.

Một số người dân đã tự nguyện quyên góp nhu yếu phẩm và chuyển đến các nơi trú ẩn được dựng lên sau vụ hỏa hoạn. Logan Yeung, một tình nguyện viên 29 tuổi, cho hay anh sẽ ở lại hiện trường để hỗ trợ cho đến khi hoạt động cứu hộ kết thúc. "Tim tôi thắt lại", anh Yeung nói với AFP và cho biết thêm anh tin rằng các vấn đề về xây dựng là nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Cư dân nói gì trong vụ cháy chung cư cao tầng kinh hoàng ở Hồng Kông? - Ảnh 5.

Những người sơ tán quấn chăn nghỉ ngơi trên một sân ga gần đó sau vụ hỏa hoạn lớn tại khu dân cư Wang Fuk Court ở Tai Po (Hồng Kông) ngày 26.11

Ảnh: Reuters

Hỏa hoạn chết người từng là tai họa thường trực ở Hồng Kông đất chật người đông, đặc biệt là ở các khu dân cư nghèo. Tuy nhiên, các biện pháp an toàn đã được tăng cường trong những thập niên gần đây và những vụ hỏa hoạn như thế đã trở nên ít phổ biến hơn nhiều.

Nhưng cư dân gần đó cho biết họ chẳng thể ngờ rằng ngọn lửa sẽ lan sang các tòa nhà khác theo gió và cháy suốt đêm. Bà Chan cho hay "đã chứng kiến ngọn lửa bùng cháy và không thể làm gì". "Chúng tôi cũng không biết mọi người có thể làm gì", bà nói.

Cư dân nói gì trong vụ cháy chung cư cao tầng kinh hoàng ở Hồng Kông? - Ảnh 6.

Ông Wong (71 tuổi) có vợ bị mắc kẹt bên trong tòa nhà chung cư thuộc khu dân cư Wang Fuk Court ở Tai Po (Hồng Kông) ngày 26.11

Ảnh: Reuters

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu hôm nay nói rằng một lực lượng đặc nhiệm sẽ được thành lập để điều tra vụ cháy và kết quả sẽ được trình lên điều tra viên.

Tuy nhiên, bà Chan cho rằng chính quyền "cần phải đưa ra lời giải thích cho công chúng".

Khám phá thêm chủ đề

cháy chung cư Hồng Kông Cư dân Wang Fuk Court
