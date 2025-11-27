Ít nhất 44 người chết, 279 người mất tích trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông

Khu chung cư phức hợp gồm 8 tòa nhà ảnh: ap

Một số báo đài địa phương đưa tin cảnh sát đã bắt giữ 3 người bị nghi phạm tội ngộ sát trong vụ cháy chung cư cao tầng từ chiều 26.11 ở quận Đại Phố, vùng ngoại ô của Tân Giới thuộc Hồng Kông.

Đến sáng hôm sau (27.11), lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục đưa người dân ra khỏi các tòa nhà cao tầng đang bốc cháy, theo AP hôm 27.11. Số người chết đã tăng lên ít nhất 44 người.

Hàng trăm cư dân đã được sơ tán khi lửa lan sang 7 trong số 8 tòa nhà của khu chung cư phức hợp. Ít nhất 29 người đang được điều trị tại bệnh viện. Lửa lớn và khói đen bốc ra từ nhiều cửa sổ khi đêm xuống.

Theo Sở Cứu hỏa, đến sau nửa đêm lửa ở ba tòa nhà đã "cơ bản được khống chế".

Khói lửa bao phủ khu chung cư Hồng Kông, nhiều người mắc kẹt

Giới chức trước đó cho biết đang điều tra nhiều yếu tố, bao gồm xác định liệu vật liệu ốp tường bên ngoài các tòa nhà có đạt tiêu chuẩn chống cháy hay không, vì tốc độ lan lửa quá nhanh và đầy bất thường.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Andy Yeung nói lực lượng chức năng phát hiện những tấm xốp dễ bắt lửa.

Lửa cháy suốt đêm ảnh: ap

Theo nhà chức trách, đám cháy bắt đầu từ giàn giáo bên ngoài một tòa tháp 32 tầng, sau đó lan vào bên trong và sang các tòa nhà kế cận, nhiều khả năng trong điều kiện gió lớn.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 26.11 đã gửi lời chia buồn đến lính cứu hỏa thiệt mạng và gửi lời đến gia đình các nạn nhân, theo Đài CCTV.

Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu khẳng định chính quyền sẽ ưu tiên xử lý thảm họa và tạm hoãn các hoạt động vận động cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp ngày 7.12. Ông không nói rõ liệu cuộc bầu cử có bị hoãn hay không, nhưng cho biết sẽ có quyết định trong vài ngày nữa.

Khu chung cư cao tầng có tổng cộng 8 tòa nhà với gần 2.000 căn hộ với khoảng 4.800 cư dân, trong đó có nhiều người cao tuổi. Công trình xây từ thập niên 1980 và đang trong quá trình sửa chữa lớn.

Lực lượng cứu hỏa cho biết nhiệt độ cao gây khó khăn cho các đơn vị tiếp cận những tầng trên. Những cột khói dày đặc và lửa lớn trong lúc vụ cháy lan nhanh khắp các giàn giáo tre và lưới công trình bao quanh các tòa nhà. Khoảng 900 người được đưa đến nơi trú ẩn tạm thời.