Thế giới

Lửa phá hủy 170 nhà trong vụ cháy lớn nhất 50 năm ở Nhật, 1 người thiệt mạng

Văn Khoa
Văn Khoa
20/11/2025 09:57 GMT+7

Hơn 170 ngôi nhà đã bị hư hại trong đám cháy lớn quét qua một khu dân cư đông đúc ở thành phố Oita thuộc tây nam Nhật Bản vào chiều tối 18.11.

Giới chức tỉnh Oita thông báo đám cháy, bùng phát tại thành phố Oita vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 18.11 (giờ địa phương), đã lan sang nhà cửa, rừng cây và một hòn đảo hoang cách đó khoảng 1 km bên kia biển, theo Đài NHK. Giới chức thành phố Oita cho hay ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 49.000 m2.

- Ảnh 1.

Đám cháy lớn tại một khu dân cư ở khu Saganoseki thuộc thành phố Oita (Nhật Bản) ngày 18.11

Ảnh: AFP

Các hoạt động chữa cháy vẫn tiếp tục trong ngày 19.11, đúng một ngày sau khi đám cháy bùng phát. Trực thăng của tỉnh và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng đã được huy động cho hoạt động này.

Cảnh sát thông báo đã tìm thấy một người bị ngừng tim hôm 19.11. Người này sau đó được xác nhận đã tử vong. Cảnh sát đang nỗ lực xác định danh tính nạn nhân, hiện chưa rõ giới tính và tuổi tác.

Giới chức thành phố cho hay ngôi nhà nơi phát hiện nạn nhân nằm ở phía tây bắc của khu vực bị ảnh hưởng và được cho là nơi phát ra đám cháy. Ngọn lửa sau đó lan rộng về phía đông nam.

Các quan chức thời tiết địa phương cho hay cảnh báo gió mạnh đã được ban hành cho thành phố Oita hôm 18.11.

Chính quyền tỉnh Oita đã quyết định áp dụng luật cứu trợ thiên tai cho thành phố và yêu cầu Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản điều động một phái bộ cứu trợ thiên tai.

Tính đến trưa 19.11, 167 người từ 108 hộ gia đình được báo cáo đã được sơ tán đến một trung tâm cộng đồng gần đó.

Theo hãng tin Reuters, số lượng nhà và diện tích khu vực bị nhấn chìm trong biển lửa khiến vụ cháy này trở thành trận hỏa hoạn đô thị lớn nhất ở Nhật Bản kể từ vụ cháy năm 1976 ở thành phố Sakata, nếu không tính đến các sự cố do động đất gây ra.

Thị trưởng Oita Adachi Shinya, người đã đến hiện trường, cho hay "tình hình có thể được kiểm soát vào thứ tư (19.11) nếu nguồn cháy được dập tắt", theo Kyodo News. Tuy nhiên, ông Adachi cho rằng "có thể sẽ mất thêm vài ngày nữa đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn".

cháy khu dân cư Nhật Bản OITA
