Cháy tại cửa hàng giảm giá Mexico, 23 người chết

Đám cháy chết người nói trên xảy ra vào chiều 1.11 (giờ địa phương), trong lúc Mexico đang kỷ niệm Ngày của người chết vào cuối tuần này với những lễ hội đầy màu sắc, nơi các gia đình tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất.

Mặt tiền bị hư hại của một cửa hàng do vụ hỏa hoạn khiến nhiều người thiệt mạng ở thành phố Hermosillo của Mexico ngày 1.11 Ảnh: Reuters

"Tôi đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và minh bạch để làm rõ nguyên nhân vụ cháy", Thống đốc bang Sonora Alfonso Durazo cho hay trong một video được đăng trên mạng xã hội. Ông cho biết thêm trẻ em nằm trong số các nạn nhân.

Tổng chưởng lý bang Sonora Gustavo Salas thông báo hầu hết các trường hợp tử vong dường như là do hít phải khí độc.

"Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và người thân của những người đã mất", Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum viết mạng xã hội X. Bà Sheinbaum cho hay đã chỉ đạo gửi các đội hỗ trợ đến giúp đỡ gia đình nạn nhân và những người bị thương.

Hội Chữ thập đỏ Sonora cũng thông báo có 40 nhân viên và 10 xe cứu thương tham gia nỗ lực này, thực hiện 6 chuyến đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa rõ ràng, dù một số phương tiện truyền thông cho rằng có sự cố điện. Đơn vị cứu hỏa thành phố Hermosillo cho hay họ vẫn đang điều tra xem liệu có xảy ra vụ nổ hay không.

Các quan chức thành phố Hermosillo khẳng định cửa hàng bị cháy, thuộc chuỗi cửa hàng giảm giá nổi tiếng Waldo's, không phải là mục tiêu của một vụ tấn công.