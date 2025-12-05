Hồng Kông chạy đua tháo dỡ lưới giàn giáo

Công nhân tháo lưới giàn giáo khỏi một tòa nhà tại Hồng Kông ngày 4.12.2025 ẢNH: REUTERS

Cơ quan Xây dựng Hồng Kông dự kiến ban hành một bộ quy tắc mới trong tuần tới, yêu cầu lấy mẫu kiểm tra tại chỗ tất cả vật liệu lưới giàn giáo. Chỉ sau khi được phòng thí nghiệm chỉ định chứng nhận đạt chuẩn, lưới chắn mới được phép lắp đặt.

Theo Reuters ngày 4.12, động thái này diễn ra trong lúc chính quyền Hồng Kông điều tra nguyên nhân vụ cháy 7 tòa chung cư cao tầng khiến ít nhất 159 người thiệt mạng vào tuần trước.

Lưới nhựa và vật liệu cách nhiệt kém chất lượng dùng trong quá trình cải tạo bị cho là góp phần gây ra đám cháy kéo dài 40 giờ, trong khi hệ thống báo cháy không hoạt động bình thường. Cảnh sát đã bắt giữ 21 người để phục vụ điều tra.