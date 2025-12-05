Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hồng Kông chạy đua tháo dỡ lưới giàn giáo

Trí Đỗ
Trí Đỗ
05/12/2025 05:15 GMT+7

Chính quyền Hồng Kông đã yêu cầu dỡ bỏ ngay lập tức toàn bộ lưới giàn giáo tại các công trình đang cải tạo trên khắp thành phố trước ngày 6.12 nhằm đảm bảo an toàn công cộng và trấn an người dân, doanh nghiệp.

- Ảnh 1.

Công nhân tháo lưới giàn giáo khỏi một tòa nhà tại Hồng Kông ngày 4.12.2025

ẢNH: REUTERS

Cơ quan Xây dựng Hồng Kông dự kiến ban hành một bộ quy tắc mới trong tuần tới, yêu cầu lấy mẫu kiểm tra tại chỗ tất cả vật liệu lưới giàn giáo. Chỉ sau khi được phòng thí nghiệm chỉ định chứng nhận đạt chuẩn, lưới chắn mới được phép lắp đặt.

Theo Reuters ngày 4.12, động thái này diễn ra trong lúc chính quyền Hồng Kông điều tra nguyên nhân vụ cháy 7 tòa chung cư cao tầng khiến ít nhất 159 người thiệt mạng vào tuần trước.

Lưới nhựa và vật liệu cách nhiệt kém chất lượng dùng trong quá trình cải tạo bị cho là góp phần gây ra đám cháy kéo dài 40 giờ, trong khi hệ thống báo cháy không hoạt động bình thường. Cảnh sát đã bắt giữ 21 người để phục vụ điều tra.

Người sống sót sau vụ cháy chung cư ở Hồng Kông trở về nhà lần đầu tiên

Tin liên quan

Thêm diễn biến vụ cháy chung cư Hồng Kông

Thêm diễn biến vụ cháy chung cư Hồng Kông

Giới chức Hồng Kông tuyên bố để tang 3 ngày sau khi xảy ra vụ cháy chung cư chết chóc nhất hàng thập kỷ, khiến ít nhất 128 người thiệt mạng, ngoài ra đã bắt thêm 8 người.

Cháy chung cư Hồng Kông: số người chết tăng, thêm 6 người bị bắt giữ

Khám phá thêm chủ đề

Hồng Kông Giàn giáo cháy chung cư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận