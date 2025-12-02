Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc cảnh báo sau khi 5 công dân thiệt mạng ở biên giới Tajikistan - Afghanistan

Bảo Hoàng
02/12/2025 09:01 GMT+7

Trung Quốc ngày 1.12 đã cảnh báo đến công dân và doanh nghiệp ở biên giới Tajikistan - Afghanistan sau các vụ tấn công vào khu vực.

Theo Reuters ngày 1.12, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tajikistan và giới chức Tajikistan cho biết các vụ tấn công xuất phát từ Afghanistan hồi tuần qua đã khiến 5 người Trung Quốc thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Dushanbe (Tajikistan) đã khuyến cáo các công ty và nhân viên người Trung Quốc khẩn trương sơ tán khỏi khu vực biên giới.

5 công dân Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tấn công ở biên giới Tajikistan - Afghanistan - Ảnh 1.

Khu vực cầu Shir Khan Bandar ở biên giới Tajikistan - Afghanistan

ẢNH: AFP

Đại sứ quán Trung Quốc thông tin các công dân Trung Quốc đã trở thành mục tiêu trong một vụ tấn công có vũ trang gần biên giới Afghanistan vào ngày 30.11.

Tajikistan có quan hệ căng thẳng với chính quyền Taliban tại Afghanistan. Trước đây, nước này từng cảnh báo về các hoạt động buôn ma túy và khai thác vàng trái phép dọc theo khu vực biên giới. Trung Quốc cũng có đường biên giới chung với Tajikistan và là một trong những nhà đầu tư lớn tại nước này.

Trước đó trong ngày 28.11, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết một cuộc tấn công khác ở khu vực biên giới - mà theo chính quyền Tajikistan có liên quan đến các máy bay không người lái (UAV) thả lựu đạn - khiến 3 công dân Trung Quốc thiệt mạng.

Afghanistan ngày 1.12 vẫn chưa có phản ứng chính thức đối với tuyên bố của Tajikistan. Tuần trước, cơ quan đối ngoại Afghanistan đã quy trách nhiệm cho một nhóm không nêu tên mà họ cho là đang tìm cách gây bất ổn, đồng thời cho biết sẽ hợp tác với chính quyền Tajikistan.

Ngày 1.12, Văn phòng báo chí của Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon cho hay ông Rahmon đã gặp lãnh đạo các cơ quan an ninh để thảo luận về cách tăng cường an ninh biên giới. Tại cuộc họp, ông Rahmon "đã lên án mạnh mẽ những hành động trái phép và mang tính khiêu khích của công dân Afghanistan, đồng thời ra lệnh thực hiện các biện pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề và ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn".

Tại sao căng thẳng Afghanistan-Pakistan bùng phát trở lại

Một trận động đất khoảng 7,2 độ Richter đã làm rung chuyển Tajikistan vào sáng nay 23.2, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Xem thêm bình luận