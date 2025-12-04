Người sống sót sau vụ cháy chung cư ở Hồng Kông trở về nhà lần đầu tiên

Một số cư dân của khu chung cư Wang Fuk Court may mắn thoát khỏi đám cháy tuần trước đã trở lại để lấy đồ đạc vào hôm 3.12.

Các cư dân này sống tại tòa nhà duy nhất không bị hỏa hoạn đã được nhân viên chính quyền theo hướng dẫn, mang theo vali và túi rỗng, và có 90 phút để đóng gói đồ đạc.

Bảy tòa nhà khác đã bị nhấn chìm trong đám cháy kéo dài 40 giờ, và chính quyền vẫn chưa cho biết khi nào cư dân có thể quay lại vì đang thu thập bằng chứng cho một cuộc điều tra hình sự.

Chính quyền cho biết hơn 2.600 cư dân đã được đưa đến nơi ở tạm thời, trong đó hơn 1.000 người ở trong nhà trọ, trại tị nạn hoặc phòng khách sạn.

Hơn 1.600 người khác đã chuyển đến các đơn vị nhà ở tạm thời.

Trong khi đó, nhiều người dân tập trung gần khu phức hợp để đặt hoa và lễ vật trong khi các đội nhận dạng nạn nhân của cảnh sát tiếp tục công việc.

Bên cạnh hàng chục người thiệt mạng, nhiều người vẫn mất tích, và công tác phục hồi ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất có thể mất nhiều tuần.

Một cư dân chia sẻ: “Đây là một thảm họa mà không ai mong muốn xảy ra, và về cơ bản, lẽ ra có thể tránh được nếu các quy định và quy chế được thực thi và quản lý một cách nghiêm ngặt... Tôi nghĩ công lý là số một. Tôi nghĩ không có nhân nhượng gì cả. Công lý, phải là công lý thật sự cho các nạn nhân, và tôi nghĩ toàn thể người dân Hồng Kông đều mong muốn sự thật và công lý được phơi bày".

Một cư dân đẩy xe chở túi và vali sau khi lấy đồ đạc ở Tai Po, Hồng Kông ẢNH: REUTERS

Cảnh sát đã bắt giữ hơn 20 người vì nghi ngờ ngộ sát, trong khi một cơ quan chống tham nhũng cũng đang điều tra.

Những người dân sống sót sau vụ hỏa hoạn giờ đây phải cố gắng ổn định lại cuộc sống.

Tuy nhiên, cảm giác mất mát quá lớn đã nhường chỗ cho sự bất lực.

“Tôi hy vọng những người đã khuất được yên nghỉ. Đối với những người còn sống, tôi hy vọng họ có thể dũng cảm hơn một chút khi đối mặt với tất cả. Tôi muốn gửi lời chúc an lành đến những người còn sống, và đối với những người đã khuất, tôi cầu chúc họ một hành trình suôn sẻ. Cuối cùng, tất cả chuyện này có thể được mô tả ngắn gọn: một bi kịch không thể diễn tả thành lời", một cư dân chia sẻ.