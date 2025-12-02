Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ cháy ở Hồng Kông: nhiều thi thể 'biến thành tro'
Vụ cháy ở Hồng Kông: nhiều thi thể 'biến thành tro'

02/12/2025 14:10 GMT+7

Cảnh sát Hồng Kông tiếp tục rà soát khắp 7 tòa nhà bị hỏa hoạn nhấn chìm vào tuần trước tại khu chung cư Wang Fuk Court để tìm kiếm thi thể nạn nhân có thể còn mắc kẹt trong cầu thang và trên mái nhà khi họ cố gắng chạy trốn.

Quan chức cảnh sát Tsung Shuk Yin, thuộc Đơn vị điều tra thương vong, hôm 1.12 nghẹn ngào cho biết một số thi thể đã cháy thành tro trong vụ cháy chung cư.

"Số người chết được xác nhận là 151 người. Số người chết có thể đang gia tăng. Ít nhất 104 thi thể đã được nhận dạng và 39 người khác đang chờ nhận dạng", bà Tsung Shuk Yin cho biết.

Hơn 40 người vẫn còn mất tích.

Khu chung cư Wang Fuk Court là nơi sinh sống của gần 5.000 người, đã trải qua quá trình cải tạo quy mô lớn trong năm qua. Sau vụ cháy, sự phẫn nộ trong công chúng ngày càng gia tăng về những cáo buộc vi phạm an toàn tại công trường cải tạo cũng như lơi lỏng trong tuân thủ tiêu chuẩn.

Các quan chức giám sát cuộc điều tra hôm 1.12 cho biết rằng các khám nghiệm tại hiện trường cho thấy một số mẫu lưới mắt cáo được sử dụng trong giàn giáo xung quanh các tòa tháp không đáp ứng các tiêu chuẩn chống cháy. Dù kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy các mẫu đều đạt tiêu chuẩn, nhưng giới chức sau đó cho hay loại lưới rẻ tiền và không đạt tiêu chuẩn đã được đặt ở những khu vực khó tiếp cận để tránh bị phát hiện.

Chiều 1.12, các quan chức cho biết cơ quan chống tham nhũng đã bắt giữ 13 người liên quan đến thảm họa, bao gồm các giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của một công ty xây dựng, và đã "ngay lập tức bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện theo hướng ngộ sát".

