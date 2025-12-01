Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cháy chung cư ở Hồng Kông: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng cao
Video Thế giới

Cháy chung cư ở Hồng Kông: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng cao

La Vi
La Vi
01/12/2025 10:45 GMT+7

Số người chết trong vụ cháy khu nhà ở chết người ở Hồng Kông đã tăng vào hôm 30.11 lên ít nhất 146.

Rất nhiều người đã đổ ra các đường phố Hồng Kông vào hôm 30.11 để tưởng niệm các nạn nhân của vụ cháy nhà cao tầng chết người ở Hồng Kông.

Cảnh sát cho biết số người chết được xác nhận đã tăng lên hơn ít nhất, sau khi họ kiểm tra 5 trong số 7 tòa tháp bị cháy. Nhiều người vẫn bị mất tích.

Viên chức phụ trách nhận dạng nạn nhân nói với các phóng viên rằng một số thi thể đã được tìm thấy trong các cầu thang và trên mái nhà, nơi cư dân đã cố gắng chạy trốn.

Người dân xếp hàng dài để tưởng nhớ những người đã khuất tại khu nhà ở Wang Fuk Court.

Cháy chung cư ở Hồng Kông: số người thiệt mạng tiếp tục tăng cao - Ảnh 1.

Người dân đến dâng hoa cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn gần khu nhà ở Wang Fuk Court ở Tai Po, Hồng Kông

ẢNH: REUTERS

Nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng nhất nhiều thập niên ở Hồng Kông vẫn đang được điều tra.

Nhưng sự phẫn nộ của công chúng đang gia tăng vì các cảnh báo nguy cơ cháy nổ bị xem thường và bằng chứng về các hoạt động xây dựng không an toàn.

Các quan chức cũng cho biết hệ thống báo cháy tại khu phức hợp, nơi có hơn 4.600 người sinh sống, không hoạt động bình thường.

Chính quyền cũng nỗ lực tránh để vụ việc gây rối loạn xã hội. Hôm 30.11. cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc cảnh báo cần tránh việc lợi dụng thảm họa này để "đẩy Hồng Kông trở lại cảnh hỗn loạn" hồi năm 2019.

Ông Daniel Chan, sống tại quận Tai Po, cho biết người dân giờ đã biết đây là một thảm họa do con người gây ra. Ông nói: "Cách xử lý công việc trước đây, có nhiều chỗ cần xem xét lại nghiêm túc. Tôi hy vọng chính quyền có thể tiến hành một cuộc điều tra độc lập và sẽ có người phải chịu trách nhiệm".

Chính quyền đã bắt giữ hơn một chục người liên quan đến vụ cháy, trong quá trình điều tra khả năng có tham nhũng và việc sử dụng vật liệu không an toàn trong quá trình cải tạo khu phức hợp.

Tin liên quan

Cảnh sát Hồng Kông bắt 3 người liên quan vụ cháy chung cư

Cảnh sát Hồng Kông bắt 3 người liên quan vụ cháy chung cư

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ các lãnh đạo của một công ty xây dựng vì bị nghi liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất của thành phố trong gần 80 năm qua, khiến gần 100 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn còn mất tích.

Khám phá thêm chủ đề

Hồng Kông cháy chung cư Wang Fuk Court
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận