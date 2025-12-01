Cháy chung cư ở Hồng Kông: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng cao

Rất nhiều người đã đổ ra các đường phố Hồng Kông vào hôm 30.11 để tưởng niệm các nạn nhân của vụ cháy nhà cao tầng chết người ở Hồng Kông.

Cảnh sát cho biết số người chết được xác nhận đã tăng lên hơn ít nhất, sau khi họ kiểm tra 5 trong số 7 tòa tháp bị cháy. Nhiều người vẫn bị mất tích.

Viên chức phụ trách nhận dạng nạn nhân nói với các phóng viên rằng một số thi thể đã được tìm thấy trong các cầu thang và trên mái nhà, nơi cư dân đã cố gắng chạy trốn.

Người dân xếp hàng dài để tưởng nhớ những người đã khuất tại khu nhà ở Wang Fuk Court.

Người dân đến dâng hoa cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn gần khu nhà ở Wang Fuk Court ở Tai Po, Hồng Kông ẢNH: REUTERS

Nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng nhất nhiều thập niên ở Hồng Kông vẫn đang được điều tra.

Nhưng sự phẫn nộ của công chúng đang gia tăng vì các cảnh báo nguy cơ cháy nổ bị xem thường và bằng chứng về các hoạt động xây dựng không an toàn.

Các quan chức cũng cho biết hệ thống báo cháy tại khu phức hợp, nơi có hơn 4.600 người sinh sống, không hoạt động bình thường.

Chính quyền cũng nỗ lực tránh để vụ việc gây rối loạn xã hội. Hôm 30.11. cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc cảnh báo cần tránh việc lợi dụng thảm họa này để "đẩy Hồng Kông trở lại cảnh hỗn loạn" hồi năm 2019.

Ông Daniel Chan, sống tại quận Tai Po, cho biết người dân giờ đã biết đây là một thảm họa do con người gây ra. Ông nói: "Cách xử lý công việc trước đây, có nhiều chỗ cần xem xét lại nghiêm túc. Tôi hy vọng chính quyền có thể tiến hành một cuộc điều tra độc lập và sẽ có người phải chịu trách nhiệm".

Chính quyền đã bắt giữ hơn một chục người liên quan đến vụ cháy, trong quá trình điều tra khả năng có tham nhũng và việc sử dụng vật liệu không an toàn trong quá trình cải tạo khu phức hợp.