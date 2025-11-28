Cảnh sát Hồng Kông bắt 3 người liên quan vụ cháy chung cư

Lực lượng cứu hỏa đã kiểm tra rà soát các căn hộ tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hồng Kông sau khi khống chế vụ hỏa hoạn dữ dội nhất của thành phố trong gần 80 năm qua.

Tính đến rạng sáng 28.11, 94 người đã được xác nhận thiệt mạng nhưng hàng trăm người vẫn mất tích sau khi ngọn lửa thiêu rụi khu dân cư cao tầng đông đúc, vốn đang trong quá trình cải tạo.

Cảnh sát đã bắt giữ hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của một công ty được ký hợp đồng bảo trì các tòa nhà vì nghi ngờ sử dụng vật liệu không an toàn.

Công ty Prestige Construction đã không trả lời các yêu cầu bình luận nhiều lần.

Chính phủ cho biết cảnh sát đã thu giữ tài liệu, danh sách nhân viên và máy tính trong cuộc đột kích vào văn phòng công ty.

Giám đốc cảnh sát Hồng Kông Eileen Chung cho biết: "Chúng tôi có lý do để tin rằng các bên liên quan của công ty đã vô cùng tắc trách, dẫn đến tai nạn này và khiến đám cháy lan rộng không kiểm soát, gây ra thương vong lớn".

Đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát tại khu nhà ở Wang Fuk Court, Hồng Kông hôm 27.11 ẢNH: REUTERS

Video từ hiện trường hôm 26.11 cho thấy ngọn lửa lan nhanh lên các tòa nhà được bao bọc bằng giàn giáo tre và lưới xanh.

Tre là vật liệu được lựa chọn làm giàn giáo ở Hồng Kông trong nhiều thập niên, mặc dù phần lớn đã bị loại bỏ ở Trung Quốc đại lục.

Vào tháng 3, chính quyền cho biết 50% các hợp đồng công trình công cộng mới sẽ được yêu cầu sử dụng giàn giáo kim loại.

Bên ngoài khu phức hợp hôm 27.11, cư dân chứng kiến cảnh tượng những ngôi nhà của họ vẫn còn âm ỉ cháy, nhiều người vẫn đang tìm kiếm người thân.

Một cư dân nói: “(Lính cứu hỏa) lẽ ra đã có thể dập tắt đám cháy nhỏ hơn ở khu nhà chúng tôi và cứu mọi người bên trong trước... Khu nhà tôi vẫn đang cháy. Con gái và chồng tôi vẫn chưa ra ngoài. Chồng của hàng xóm tôi đã qua đời".

Tại một trung tâm cộng đồng, các gia đình xếp hàng để xác định danh tính người thân.

Khu phức hợp có 2.000 căn hộ và là nơi sinh sống của hơn 4.600 người.