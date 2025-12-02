Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ám ảnh khung cảnh trong khu chung cư cháy ở Hồng Kông

Vi Trân
Vi Trân
02/12/2025 13:26 GMT+7

Vụ cháy chung cư ở Hồng Kông đã làm 151 người chết và 30 người mất tích, khoảng 2.500 người bị mất chỗ ở.

Tính đến ngày 2.12, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu thông báo vụ cháy chung cư Wang Fuk Court tại quận Đại Phố đã làm ít nhất 151 người chết, theo AP. Hiện vẫn còn 30 người mất tích và 40 người còn điều trị tại bệnh viện.

Ngọn lửa đã lan ra 7/8 tháp của khu chung cư, nơi ở của hơn 4.600 người. Khoảng 2.500 người đã được đưa đến ở tại tại cơ sở của chính quyền hoặc khách sạn, nhà nghỉ.

Nhiều thi thể 'thành tro' trong thảm họa cháy chung cư Hồng Kông

Ông Lý thông báo sẽ lập một ủy ban điều tra độc lập do thẩm phán đứng đầu nhằm xác minh nguyên nhân vụ cháy chấn động này, đồng thời đưa ra khuyến nghị để ngăn chặn thảm kịch tương tự.

Đến nay, ít nhất 14 người đã bị bắt, trong đó có nhà thầu phụ trách tu sửa chung cư, đơn vị cung cấp giàn giáo... Gió mạnh và vật liệu xây dựng kém chất lượng được cho là một phần nguyên nhân khiến vụ cháy lan mạnh.

- Ảnh 1.

Những mảng tường bên ngoài căn hộ chung cư Wasng Fuk Court loang lổ sau vụ cháy hôm 26.11

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 2.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 3.

Cảnh sát tiến vào trong chung cư ngày 1.12

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 4.

Các thành viên đơn vị nhận diện nạn nhân thảm họa của cảnh sát Hồng Kông tìm kiếm trong chung cư cháy ngày 30.11

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 5.

Căn hộ bị cháy đen

ẢNH: reuters

- Ảnh 6.

Bên trong một căn hộ bị cháy trụi

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 7.

Thành viên đội nhận diện nạn nhân tìm kiếm trong một căn hộ

ảnh: reuters

- Ảnh 8.

Đồ vật trong nhà bị cháy rụi, tường bong tróc

ảnh: reuters

- Ảnh 9.

Đến nay, vẫn còn 30 người mất tích sau vụ cháy

ảnh: reuters

- Ảnh 10.

Một căn hộ bị cháy trụi, bên ngoài vẫn còn giàn giáo tre và lưới giàn giáo màu xanh

ẢNH: AP

- Ảnh 11.

Đội cứu hỏa bên cạnh đống giàn giáo tre đổ sập trong vụ cháy

ẢNH: REUTERS

Tin liên quan

Cháy chung cư Hồng Kông: Tìm thấy thêm nhiều thi thể, số người chết tăng lên 146

Cháy chung cư Hồng Kông: Tìm thấy thêm nhiều thi thể, số người chết tăng lên 146

Lực lượng chức năng tìm thấy thêm nhiều thi thể các nạn nhân vụ cháy chung cư Hoằng Phúc Uyển ở Hồng Kông, với tình trạng bên trong các chung cư được mô tả là bị tàn phá nghiêm trọng.

Số người chết trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông tăng cao

Thêm diễn biến vụ cháy chung cư Hồng Kông

Khám phá thêm chủ đề

Hồng Kông cháy chung cư Cháy căn hộ giàn giáo tre vụ cháy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận