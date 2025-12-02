Ám ảnh khung cảnh trong khu chung cư cháy ở Hồng Kông

Tính đến ngày 2.12, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu thông báo vụ cháy chung cư Wang Fuk Court tại quận Đại Phố đã làm ít nhất 151 người chết, theo AP. Hiện vẫn còn 30 người mất tích và 40 người còn điều trị tại bệnh viện.

Ngọn lửa đã lan ra 7/8 tháp của khu chung cư, nơi ở của hơn 4.600 người. Khoảng 2.500 người đã được đưa đến ở tại tại cơ sở của chính quyền hoặc khách sạn, nhà nghỉ.

Nhiều thi thể 'thành tro' trong thảm họa cháy chung cư Hồng Kông

Ông Lý thông báo sẽ lập một ủy ban điều tra độc lập do thẩm phán đứng đầu nhằm xác minh nguyên nhân vụ cháy chấn động này, đồng thời đưa ra khuyến nghị để ngăn chặn thảm kịch tương tự.

Đến nay, ít nhất 14 người đã bị bắt, trong đó có nhà thầu phụ trách tu sửa chung cư, đơn vị cung cấp giàn giáo... Gió mạnh và vật liệu xây dựng kém chất lượng được cho là một phần nguyên nhân khiến vụ cháy lan mạnh.

