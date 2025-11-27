Vì sao đám cháy chung cư Hồng Kông lan nhanh bất thường?

Tính đến sáng 27.11, đám cháy vẫn còn âm ỉ tại cụm chung cư Wang Fuk Court ở đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc). Cơ quan chức năng cho biết có ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, trong khi đó 3 nghi phạm bị bắt giữ. Ba người này bị tình nghi ngộ sát và bị cảnh sát cáo buộc “tắc trách nghiêm trọng”, CNN đưa tin.

Hiện chưa có thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ cháy, dù vậy các nhân chứng có thể chứng kiến ngọn lửa dễ dàng bén qua những giàn giáo bằng tre và tấm lưới phủ màu xanh. Đám cháy bùng lên vào chiều 26.11 bên trong một khu phức hợp gồm 8 tòa nhà, với tổng cộng 2.000 căn hộ. Công trình xây từ thập niên 1980 và đang trong quá trình sửa chữa lớn. Đây là vụ cháy gây chết nhiều người nhất tại Hồng Kông sau 3 thập niên.

Số người chết tăng vọt trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông, hàng trăm người mất tích

Nhiều vật liệu dễ cháy

Các quan chức cho biết đám cháy bắt đầu từ giàn giáo bên ngoài của một tòa chung cư 32 tầng, sau đó lan vào bên trong tòa nhà rồi sang các tòa gần đó. Gió có thể đã phần nào khiến vụ cháy lan rộng. Lửa cháy đã lan ra 7 trong số 8 tòa nhà của khu tổ hợp chung cư này.

Các nhân chứng đã chứng kiến những mảnh tre từ giàn giáo tòa chung cư lần lượt rơi xuống, cũng như tấm lưới phủ bảo vệ cháy trụi.

Lực lượng cứu hỏa dập nỗ lực dập lửa đám cháy cụm chung cư tại Hồng Kông ngày 26.11 ẢNH: REUTERS

Trong nhiều thập niên tại Hồng Kông, tre vốn là vật liệu được chọn để xây giàn giáo, bởi giá thành rẻ, chắc chắn và linh hoạt, được buộc với nhau bằng dây nylon. Giàn giáo tre cũng thường được dùng cùng lớp lưới xây dựng màu xanh để ngăn vật rơi gây thương tích cho người đi đường, theo Reuters.

Giàn giáo tre ở tòa nhà thuộc cụm chung cư chịu vụ cháy nghiêm trọng. Một vật liệu màu trắng được lắp đặt trong quá trình cải tạo chắn những ô cửa sổ. Giới chức cho biết đã phát hiện các vật liệu xốp dễ cháy ở mỗi tầng chung cư ẢNH: REUTERS

Dù có độ linh hoạt cao, tre là một vật liệu dễ cháy và dễ hư hỏng theo thời gian. Ngày nay, phần lớn công trình đã thay thế tre bằng các giàn giáo kim loại chắc chắn hơn cùng các loại kẹp cố định. Dù vậy, tại Hồng Kông, vẫn còn khoảng 2.500 thợ chuyên nghiệp về giàn giáo tre đăng ký hành nghề. Số thợ chuyên giàn giáo kim loại cao gấp khoảng 3 lần.

Chính quyền nghi ngờ một số vật liệu ở tường ngoài của cụm chung cư không đáp ứng các tiêu chuẩn chống cháy, do vụ cháy lan nhanh đến bất thường. Ngoài ra, AP ngày 27.11 đưa tin khi khám xét một tòa nhà nằm trong cụm chung cư nhưng không ảnh hưởng nhiều bởi vụ cháy, cảnh sát phát hiện vật liệu xốp dễ cháy được đặt ở cửa sổ mỗi tầng, gần sảnh thang máy. Cảnh sát tin rằng công ty xây dựng đã đặt loại xốp này.

"Chúng tôi có lý do để tin rằng những người phụ trách công ty xây dựng đã rất tắc trách”, cảnh sát Hồng Kông Eileen Chung cho biết. Ba người bị bắt là giám đốc và cố vấn kỹ thuật của một công ty, theo AP.

Từng bước thay giàn giáo

Cục phát triển Hồng Kông công bố 50% dự án công trình công cộng xây mới kể từ tháng 3 trở đi sẽ cần dùng giàn giáo thép để “bảo vệ công nhân tốt hơn”, cũng như phù hợp với các tiêu chuẩn xây dựng đô thị hiện đại. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân phản đối, cho rằng giàn giáo tre là di sản văn hóa cần được bảo tồn. Giới chức Hồng Kông nêu rằng quá trình chuyển đổi sẽ cần giai đoạn và hiện chưa có ý định cấm hoàn toàn giàn giáo tre.

Giàn giáo tre bên ngoài tòa chung cư bốc cháy ở Hồng Kông ngày 26.11 ẢNH: REUTERS

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu cho biết đã thành lập một nhóm công tác để điều tra nguyên nhân vụ cháy và sẽ xử lý đúng luật nếu phát hiện sai phạm. Ông Lý cũng nêu thêm sẽ có biện pháp đặc biệt đối với các dự án đang thi công, kiểm tra xem vật liệu lưới bọc giàn giáo có đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy và các tiêu chuẩn an toàn khác hay không.

Theo Bộ Quy tắc Thực hành An toàn Giàn giáo Tre của Cơ quan Lao động Hồng Kông, các loại lưới bảo vệ, tấm chắn và bạt hoặc tấm phủ nhựa lắp trên mặt giàn giáo “phải có tính năng chống cháy phù hợp, đáp ứng một tiêu chuẩn được công nhận”.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 26.11 đã gửi lời chia buồn đến lính cứu hỏa thiệt mạng và gửi lời đến gia đình các nạn nhân, theo Đài CCTV.

Ông Lý Gia Siêu khẳng định chính quyền sẽ ưu tiên xử lý thảm họa và tạm hoãn các hoạt động vận động cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp ngày 7.12.