Cháy chung cư Hồng Kông: Tìm thấy thêm nhiều thi thể, số người chết tăng lên 146

Đơn vị nhận dạng nạn nhân thảm họa Hồng Kông tại hiện trường vụ cháy ẢNH: AFP

Tờ South China Morning Post chiều 30.11 dẫn lời sĩ quan Tằng Thục Hiền (Karen Tsang Shuk-yin) phụ trách thống kê thương vong cho hay số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở Hồng Kông đã tăng lên 146.

Vụ hỏa hoạn ngày 26.11 tại 7 trong số 8 tòa nhà tại chung cư đang được cải tạo này còn khiến khoảng 150 người mất tích. Mỗi tòa nhà cao 31 tầng, được xây vào năm 1983 và đang được cải tạo trong dự án bắt đầu từ tháng 7.2024.

Bà Tằng cho biết số người thiệt mạng dự báo còn tăng. "Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để hoàn tất công việc", bà cho biết.

Nhiều thi thể được tìm thấy trong ngày 30.11 tại tòa nhà Wang Tai, tòa nhà thứ 2 bị bắt lửa trong vụ việc sau khi bùng lên từ tòa Wang Cheong.

Người dân cầu nguyện cho các nạn nhân ẢNH: AFP

Ông Fay Siu Sin-man, Giám đốc điều hành Hiệp hội Quyền lợi nạn nhân tai nạn lao động Hồng Kông, xác nhận rằng tính đến ngày 30.11, tổng cộng 5 công nhân xây dựng tham gia công trình cải tạo tại khu chung cư này đã thiệt mạng trong vụ cháy.

Ông Cheng Ka-chun, sĩ quan phụ trách Đơn vị Nhận dạng nạn nhân thảm họa Hồng Kông (DVIU), cho biết trong quá trình tìm kiếm, các đội đã phát hiện thi thể bên trong căn hộ, trên cầu thang, hành lang và thậm chí trên mái nhà.

Ông cho biết việc tìm kiếm rất khó khăn do thiếu ánh sáng, mặc dù có ánh sáng tự nhiên, các đội phải dựa vào đèn pha và đèn pin.

Cho đến nay, trong 7 tòa nhà bị cháy, các đội DVIU đã hoàn tất công việc tại 4 tòa - Wang Yan, Wang Dao, Wang Kin và Wang Tai - trong khi hoạt động vẫn đang diễn ra tại tòa Wang Shing.

Bà Tằng cho biết bên trong các tòa chung cư bị tàn phá nghiêm trọng trong vụ cháy. Có nhiều vật sắc nhọn, đống tàn tích và bóng tối, khiến công việc của DVIU càng thêm khó khăn.

"Cảm ơn sự phối hợp giữa các bộ phận khác nhau, bao gồm 600 sĩ quan DVIU và các nhân viên tuyến đầu khác. Họ làm việc ngày đêm không nghỉ để tìm kiếm và nhận dạng thi thể. Chúng tôi hy vọng xác định danh tính các nạn nhân càng sớm càng tốt để giảm bớt nỗi lo của các gia đình", bà cho biết.

Trong ngày 30.11, dòng người xếp hàng dài khoảng 2 km tiếp tục đến đặt hoa và cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông nêu trên.