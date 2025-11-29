Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thêm diễn biến vụ cháy chung cư Hồng Kông

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/11/2025 10:38 GMT+7

Giới chức Hồng Kông tuyên bố để tang 3 ngày sau khi xảy ra vụ cháy chung cư chết chóc nhất hàng thập kỷ, khiến ít nhất 128 người thiệt mạng, ngoài ra đã bắt thêm 8 người.

Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) thông báo bắt đầu để tang từ hôm nay (29.11) để tưởng niệm nạn nhân vụ cháy khu chung cư Hoằng Phúc Uyển. Các cơ quan công quyền, văn phòng làm việc sẽ treo cờ rủ tới ngày 1.12, theo South China Morning Post. Trong thời gian để tang 3 ngày này, các hoạt động công cộng không cần thiết bị hủy bỏ.

Thêm diễn biến vụ cháy chung cư Hồng Kông - Ảnh 1.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy chung cư Hồng Kông

ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, cơ quan chức năng hôm 28.11 thông báo đã bắt giữ thêm 8 người liên quan cuộc điều tra vụ cháy chung cư. Nhưng người bị bắt bao gồm 2 giám đốc một đơn vị tư vấn bảo trì khu chung cư, 2 quản lý dự án chịu trách nhiệm giám sát công trình, 3 người thầu phụ quản lý giàn giáo và một người trung gian.

Trước đó, giới chức đã bắt 3 người khác, là nhân viên làm trong một công ty xây dựng, bị nghi ngờ “ngộ sát do tắc trách nghiêm trọng”. Ba người này được tại ngoại và phải trình diện cảnh sát vào đầu tháng 12.

Cảnh sát Hồng Kông bắt 3 người liên quan vụ cháy chung cư

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được tiết lộ. Theo cơ quan chức năng, hệ thống báo cháy tại toàn bộ 8 tòa chung cư đều không hoạt động khi đoàn đến kiểm tra. Hiện chưa rõ hệ thống có hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ cháy hay không. CNN dẫn lời một số nhân chứng cho biết họ không nghe chuông báo cháy.

Thêm diễn biến vụ cháy chung cư Hồng Kông - Ảnh 2.

Cảnh sát mặc đồ bảo hộ xuất hiện trong ngày 29.11 tại hiện trường vụ cháy chung cư Hồng Kông

ẢNH: REUTERS

Cơ quan chức năng tin rằng vụ cháy bùng phát từ tầng thấp của tòa chung cư số 6 trong cụm 8 chung cư. Người đứng đầu cơ quan an ninh Hồng Kông Đặng Bình Cường cho hay ngọn lửa lan nhanh đến các tấm nhựa dẻo dễ cháy được đặt gần cửa sổ, khiến cửa sổ vỡ ra và ngọn lửa lan vào bên trong, theo CNN. Giàn giáo tre và lưới phủ dễ cháy bắt lửa, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tầng.

Thêm diễn biến vụ cháy chung cư Hồng Kông - Ảnh 3.

Điểm phát nhu yếu phẩm ngày 28.11 hỗ trợ cư dân ở chung cư bị cháy tại Hồng Kông

ẢNH: REUTERS

Vụ cháy chung cư Hồng Kông ngày 26.11 đã khiến ít nhất 128 người chết và còn khoảng 200 người chưa rõ tung tích. Đám cháy đã được khống chế và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Giới chức Hồng Kông cho biết gia đình có người thiệt mạng sẽ được hỗ trợ khoảng 25.700 USD, những gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy cũng được hỗ trợ phí sinh hoạt khoảng 6.400 USD.

Số người chết trong vụ cháy chung cú ở Hồng Kông tăng cao

Số người chết trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông tăng cao

Chiến dịch dập tắt đám cháy tại khu chung cư cao tầng ở Hồng Kông đã kết thúc, nhưng số người chết vẫn tiếp tục tăng và còn hàng trăm người mất tích.

Vụ cháy chung cư Hồng Kông: 128 người chết, 200 người mất tích

cháy chung cư hồng kông Hồng Kông cháy chung cư Điều Tra
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
