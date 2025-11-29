Số người chết trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông tăng cao

Ngọn lửa đã lan nhanh trong khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Phố (Tai Po) thuộc Hồng Kông vào chiều 26.11, lan qua 8 tòa chung cư cao tầng. Sau hơn 40 giờ, ngọn lửa đã "được dập tắt phần lớn" vào lúc

10 giờ 18 ngày 28.11 (giờ địa phương) và chiến dịch chữa cháy đã kết thúc, theo AFP dẫn thông báo từ lực lượng cứu hỏa.

Số người chết trong vụ cháy ở Hồng Kông vượt mốc 100, còn 200 người mất tích

Phát biểu tại cuộc họp báo vào chiều 28.11, Trưởng cơ quan An ninh Hồng Kông Đặng Bỉnh Cường thông báo số người chết do vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển đã tăng lên 128 và còn khoảng 200 người mất tích, theo tờ South China Morning Post (SCMP). Ông Đặng thông báo thêm số người bị thương đã tăng lên ít nhất 79, trong đó có 11 lính cứu hỏa.

Trong ngày 28.11, các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót, trong khi các gia đình lùng sục khắp các bệnh viện và trạm nhận dạng nạn nhân, với hy vọng tìm thấy người thân của họ, theo AFP.

Những tòa nhà bị cháy trong khu chung cư Hoằng Phúc Uyển vào ngày 28.11 Ảnh: Reuters

Kết quả điều tra sơ bộ

Ủy ban Độc lập chống tham nhũng (ICAC) của Hồng Kông ngày 27.11 thông báo đã mở một cuộc điều tra về công việc cải tạo tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển. ICAC đã bắt giữ 2 giám đốc của Will Power Architects, công ty tư vấn phụ trách dự án cải tạo tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển, theo SCMP đưa tin ngày 28.11. Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ 2 giám đốc và 1 nhân viên kỹ thuật của Công ty TNHH Xây dựng & Kỹ thuật Prestige với cáo buộc ngộ sát. Prestige bị cáo buộc đã sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn trong lưới giàn giáo và bịt kín cửa sổ bằng các tấm xốp, gây ra thảm kịch vì chất dễ cháy này khiến ngọn lửa lan nhanh.

SCMP dẫn kết quả điều tra sơ bộ cho hay cảnh sát đã phát hiện những tấm xốp che cửa sổ ở mỗi tầng. Giới chức cho rằng chính việc này đã khiến đám cháy lan nhanh hơn trong các tòa nhà và thiêu rụi các căn hộ qua hành lang. Họ còn đánh giá rằng lưới chắn và vật liệu phủ bên ngoài tòa nhà cũng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa Hồng Kông Dương Ân Kiện ngày 28.11 cho hay trong quá trình kiểm tra, cơ quan này phát hiện chuông báo cháy của cả 8 tòa nhà thuộc khu chung cư Hoằng Phúc Uyển đều bị trục trặc và không kêu. Trước đó, cư dân nói rằng họ không nghe thấy bất kỳ chuông báo cháy nào trong vụ hỏa hoạn chiều 26.11.

Mọi người tương trợ nhau

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu ngày 27.11 đã công bố quỹ 300 triệu HKD (hơn 1.000 tỉ đồng) để hỗ trợ các nạn nhân của vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển, theo Reuters. Chính quyền thành phố cũng đã mở 9 nơi trú ẩn và đang tổ chức chỗ ở tạm thời cùng các quỹ khẩn cấp cho những người mất nhà cửa.

Nhiều người phân phát nhu yếu phẩm cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn khu chung cư Hoằng Phúc Uyển vào tối 27.11 Ảnh: AFP

Ngoài ra, hàng chục tập đoàn kinh doanh và quỹ từ thiện đã công bố các khoản quyên góp. Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao của Trung Quốc cũng thông báo đã phối hợp với tỉnh Quảng Đông để nhanh chóng gửi thiết bị cứu hộ và vật tư y tế.

Tại một quảng trường công cộng ở Hồng Kông, các trạm tiếp tế quần áo, thực phẩm và đồ gia dụng đã được dựng lên, cũng như các gian hàng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và tâm lý. Số lượng đồ quyên góp được rất lớn đến nỗi ban tổ chức đã phải lên mạng xã hội thông báo không cần thêm nữa. "Thật sự rất cảm động. Tinh thần của người dân Hồng Kông là khi gặp khó khăn, mọi người đều tương trợ nhau", AFP dẫn lời ông Stone Ngai, một trong những người tổ chức trạm cứu trợ ngẫu hứng.

Vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển là vụ cháy gây chết người nhiều nhất ở Hồng Kông kể từ năm 1948, khi vụ cháy nhà kho đã cướp đi sinh mạng của 176 người, theo Reuters. Những vụ cháy chết người từng xảy ra thường xuyên ở Hồng Kông, đặc biệt là ở các khu dân cư nghèo. Tuy nhiên, các biện pháp an toàn đã được tăng cường trong những thập niên gần đây nên những vụ hỏa hoạn như thế đã trở nên ít phổ biến hơn nhiều, theo AFP.