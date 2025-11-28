Thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông

Phó giám đốc Cơ quan Cứu hỏa Hồng Kông Hoàng Gia Vinh chiều 27.11 tuyên bố sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để cứu người, trong bối cảnh các nhóm lính cứu hỏa tiếp tục tiến vào những căn hộ chật hẹp của khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Phố (Tai Po), nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng từ chiều hôm trước. Tới tối 27.11, tờ South China Morning Post đưa tin số người thiệt mạng trong vụ cháy đã tăng lên 65, bên cạnh 70 người bị thương. Lực lượng cứu hỏa cho biết họ vẫn chưa thể tiếp cận 62 người đã cầu cứu vì bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà. Cơ quan chức năng trước đó thông tin có 279 người mất tích.

Hồng Kông khống chế đám cháy chung cư, 65 người chết, hàng trăm người còn mất tích

Ngọn lửa lan nhanh

Tổng cộng hơn 300 xe chữa cháy, cứu hộ cùng 1.250 lính cứu hỏa đã được huy động, sau khi lửa bùng lên vào khoảng 14 giờ 50 ngày 26.11 tại khu chung cư gồm 8 tòa nhà 31 tầng đang được sửa chữa từ tháng 7.2024. Truyền thông địa phương đưa tin ngọn lửa bùng lên tại khu vực giàn giáo tre bên ngoài một tòa nhà và nhanh chóng lan sang những tòa lân cận. "Quá đáng sợ. Tôi chứng kiến ngọn lửa lan rộng từ một tòa nhà lên 3, rồi 4 tòa nhà. Thật sự rất kinh hoàng", tờ The Guardian dẫn lời cư dân Veezy Chan (25 tuổi) sống trong khu vực trên kể lại.

Chiều qua, Đặc khu trưởng Lý Gia Siêu cho biết đã kiểm soát được hỏa hoạn ở tất cả 7 tòa nhà. Nhiều người dân lo lắng cầu cứu vì người thân mất tích. Bên ngoài một trung tâm tạm cư, một cụ ông van xin mọi người tìm giúp đứa cháu 6 tháng tuổi sống tại tầng 21 của một tòa nhà cùng người bà cũng đang mất tích. "Tôi kiểm tra mọi bệnh viện mà không có tên họ. Cảnh sát bảo tôi khai chi tiết và tôi đã khai. Tôi chỉ mong mình có thể làm thêm gì đó", ông lo lắng nói. Một người đàn ông khác đang tìm kiếm tại các khu tạm cư nói rằng vợ mình đã mất liên lạc từ 19 giờ ngày 26.11, với tin nhắn cuối cùng là "rất nhiều khói đang tràn vào".

Chung cư Hoằng Phúc Uyển bốc cháy hôm 26.11 Ảnh: AP

Sửa chữa cẩu thả?

Cảnh sát đã bắt giữ 2 giám đốc và một nhân viên tư vấn kỹ thuật của một công ty bị cáo buộc lắp các tấm xốp lên cửa sổ các tòa nhà. Trong khi đó, theo South China Morning Post, nghi vấn hàng đầu tập trung vào mức độ chống cháy kém của hệ thống giàn giáo tre, gió đưa những mảnh vụn đang cháy lan xa và khả năng có công nhân hút thuốc lá.

Cơ quan chức năng Hồng Kông đã đưa ra lộ trình giảm dần việc sử dụng giàn giáo tre từ tháng 3. Chuyên gia Gary Au Gar-hoe thuộc Viện Kỹ sư Hồng Kông giải thích rằng giàn giáo tre vẫn có thể bắt lửa ngay cả khi được phủ chất chống cháy, trong khi sức nóng bức xạ từ đám cháy có thể khiến các tòa nhà lân cận cháy theo. "Ngoài giàn giáo, bên trong còn có các vật liệu như báo và những thứ dễ cháy khác. Khi những vật liệu này bén lửa, đám cháy sẽ càng bùng lên", ông Au nói. Nhân viên bán hàng Kenny Tam trong khu vực kể rằng nhiều người dân trong nửa năm qua nhiều lần phàn nàn về việc các công nhân hút thuốc lá. Reuters dẫn lời thanh tra cảnh sát Hồng Kông Eileen Chung cho rằng những người phụ trách của công ty trên đã cẩu thả, dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Đặc khu trưởng Lý Gia Siêu cho biết ưu tiên là dập lửa và cứu người mắc kẹt, sau đó là hỗ trợ người bị thương và hồi phục. Ông đã chỉ đạo thanh tra mọi dự án lớn về cải tạo các khu nhà ở công cộng, trong bối cảnh giới chức đặc khu mở cuộc điều tra hình sự về vụ hỏa hoạn trên. Đài CCTV dẫn lời Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chia buồn với gia đình các nạn nhân và kêu gọi mọi nỗ lực giảm thiểu thương vong và thiệt hại.