Quốc Thiên kể chuyện tình qua hình ảnh người lính cứu hỏa

Trải qua hành trình cùng các đồng đội trong Chiến sĩ quả cảm, Quốc Thiên có cơ hội trực tiếp đối diện với khói lửa, hiểm nguy và chứng kiến những khoảnh khắc sinh tử. Anh thừa nhận chương trình đã để lại trong mình nhiều cảm xúc sâu sắc về lòng can đảm, tình đồng đội và giá trị của sự hy sinh. "Khi khoác lên bộ đồ lính cứu hỏa, tôi không còn là ca sĩ Quốc Thiên. Tôi chỉ là một con người đang cố gắng hết sức để bảo vệ người khác. Cảm giác đó khiến tôi hiểu hơn về tình yêu thương và trách nhiệm với cuộc sống", anh chia sẻ.

Hình tượng nhân vật trong MV được Quốc Thiên lấy cảm hứng từ người lính cứu hỏa qua chương trình Chiến sĩ quả cảm Ảnh: NVCC

Từ những cảm xúc chân thật ấy, Quốc Thiên cùng đạo diễn Kiên Ứng bắt tay thực hiện MV Tự dưng thành người lạ. Đây là một sản phẩm mang đậm tinh thần "reflection" (phản chiếu) trong hành trình nghệ thuật sắp tới. MV được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm trong chương trình truyền hình thực tế Quốc Thiên đang tham gia - Chiến sĩ quả cảm, kể câu chuyện của một người lính cứu hỏa mắc kẹt trong ký ức về mối tình đã mất. Giữa khói lửa và ký ức, người xem thấy rõ nỗi dằn vặt, mất mát và tình yêu cao thượng mà nhân vật mang trong tim.

Có gì đặc biệt trong MV mới của Quốc Thiên?

Đáng chú ý, toàn bộ khói lửa trong MV đều được làm thật, không sử dụng kỹ xảo. Quốc Thiên cùng Á quân The Face Vietnam 2023 - Nguyễn Ngọc Phương Vy (Bâu Krysie) phải quay trong điều kiện khói đặc và nhiệt độ cao. Dù vất vả, anh vẫn quyết giữ mọi thứ chân thực nhất có thể: "Tôi muốn khán giả cảm nhận hơi nóng, sự ngột ngạt và cả nỗi đau mà nhân vật đang trải qua. Vì bài hát này không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là tình người, tình đồng đội và sức mạnh của sự can đảm", nam ca sĩ nói.

Khói lửa trong MV hoàn toàn là thật, không sử dụng kỹ xảo. Song song đó, diễn viên phải chịu khói và nhiệt độ rất cao khi quay hình Ảnh: NVCC

Về mặt âm nhạc, Tự dưng thành người lạ là một bản ballad sâu lắng của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, được Hoài Sa phối khí. Quốc Thiên chọn mua bản quyền ca khúc trọn đời vì cảm thấy đây là "bài hát phản chiếu tâm hồn mình". Giai điệu trầm lắng, lời ca đượm buồn, nhưng được xử lý tinh tế để không bi lụy như cách anh dùng giọng hát để kể câu chuyện của một người đàn ông đi qua tổn thương nhưng vẫn giữ sự bao dung và trân trọng.

Chiến sĩ quả cảm vì thế không chỉ là một dấu ấn truyền hình, mà còn là bước ngoặt cảm xúc giúp Quốc Thiên khai mở một hướng đi mới trong âm nhạc. Từ trải nghiệm thực tế ấy, anh khởi động chuỗi dự án SKYNOTE: The Reflection 2025. "Đây nơi mỗi sản phẩm là một "tấm gương phản chiếu" cảm xúc, giúp anh nhìn lại chính mình", giọng ca 8X bộc bạch.

Live concert SKYNOTE: The Reflection 2025 sẽ chính thức diễn ra ngày 22.11 tại TP.HCM, quy tụ dàn khách mời đình đám như Hồ Ngọc Hà, MONO, Bùi Công Nam... Từ nay đến khi concert diễn ra, Quốc Thiên sẽ còn mang đến nhiều hoạt động đặc biệt dành tặng khán giả đã luôn đồng hành và yêu thương anh trên hành trình âm nhạc.