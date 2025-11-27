Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thảm kịch cháy chung cư Hồng Kông: cứu sống thêm hàng chục người, đã kiểm soát cháy

Khánh An
Khánh An
27/11/2025 18:00 GMT+7

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu công bố thông tin chính thức liên quan vụ cháy tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

Thảm kịch cháy chung cư Hồng Kông: cứu sống thêm hàng chục người, đã kiểm soát cháy- Ảnh 1.

Một người bị thương được đưa khỏi chung cư trong vụ cháy

ẢNH: REUTERS

Tại buổi công bố thông tin về vụ việc vào chiều 27.11, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu cho hay số người thiệt mạng vẫn là 55, trong khi lực lượng cứu hỏa cứu sống thêm 55 người trong vụ cháy chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Bộ (Tai Po).

Ông cho biết hiện đã kiểm soát được hỏa hoạn ở tất cả 7 tòa nhà. Bên cạnh đó, ông cho biết trước tối 27.11, chính quyền sẽ phát 10.000 HKD (37,3 triệu đồng) cho mỗi gia đình bị ảnh hưởng, theo South China Morning Post.

Ông Lý còn cho biết chính quyền sẽ đưa 300 triệu HKD vào một quỹ để hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm kịch, đồng thời công bố số tài khoản tiếp nhận quyên góp.

Ông thông tin thêm rằng Cục Các vấn đề Nhà ở và Thanh niên đã dành 1.000 căn hộ tại các ký túc xá và khách sạn cho cư dân bị ảnh hưởng lưu trú trong vòng 1-2 tuần. Sau đó, họ sẽ được chuyển đến 1.800 căn hộ được trợ giá, dành riêng để họ tạm thời ổn định.

Ngoài ra, mỗi gia đình nạn nhân sẽ được phân một nhân viên xã hội phụ trách.

Thảm kịch cháy chung cư Hồng Kông: cứu sống thêm hàng chục người, đã kiểm soát cháy- Ảnh 2.

Các quan chức Hồng Kông trong buổi công bố thông tin chiều 27.11

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Các nhân viên này có thể hỗ trợ về các vấn đề sức khỏe tâm thần, cũng như sắp xếp tài chính và chăm sóc trẻ em. Hơn 250 bác sĩ và 250 nhân viên y tế khác từ khu vực tư nhân đã thiết lập các trạm y tế để hỗ trợ.

Hiện chính quyền Hồng Kông đang soạn một danh sách gửi Bắc Kinh về những vật dụng mà Hồng Kông cần, như máy bay không người lái (UAV) để kiểm tra và vật tư xét nghiệm phòng thí nghiệm.

Về công tác điều tra, một lực lượng chuyên trách sẽ được thành lập, do Tổng thư ký hành chính Eric Chan Kwok-ki (Trần Quốc Cơ) đứng đầu.

Phó Tổng thư ký Warner Cheuk Wing-hing (Trác Vĩnh Hưng) sẽ dẫn dắt lực lượng đặc nhiệm phụ trách nguồn lực khẩn cấp và quyên góp, còn Phó Giám đốc Sở Tài chính Michael Wong Wai-lun (Hoàng Vĩ Luân) sẽ phụ trách các vấn đề về chỗ ở.

Cơ quan chức năng sẽ tăng cường thực thi và kiểm tra ngẫu nhiên giàn giáo cũng như vật liệu xây dựng tại các công trình trên khắp đặc khu.

Theo ông Lý, khoảng 100 nhà thầu tại các công trình trên khắp đặc khu sẽ được cho thời hạn 7 ngày để nộp các tài liệu về việc sử dụng các vật liệu chống cháy.

Vì sao đám cháy chung cư Hồng Kông lan nhanh bất thường?

Sở Lao động Hồng Kông cho biết đã nhận được các khiếu nại từ tháng 9 về lưới giàn giáo tại chung cư Hoằng Phúc Uyển. Bộ phận này ban đầu trả lời người đã khiếu nại rằng "điều lệ công trường xây dựng không bao gồm bất kỳ tiêu chuẩn chống cháy nào cho lưới giàn giáo".

Sau khi nhận thêm một khiếu nại phản đối điều này, bộ phận thừa nhận rằng phản hồi đầu tiên của họ chưa rõ ràng và gây hiểu lầm. Sau đó, họ nói rõ rằng đội kiểm tra an toàn của mình đang tích cực theo dõi các vấn đề liên quan lưới giàn giáo.

Theo Tổng thư ký hành chính Eric Chan, Hồng Kông sẽ chuyển toàn diện từ giàn giáo tre sang giàn giáo thép càng sớm càng tốt, đồng thời chính quyền sẽ thảo luận với ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi.

Trong cuộc họp báo trên, Đặc khu trưởng Lý cho hay chính quyền tập trung vào việc cuộc điều tra hình sự đối với các bên chịu trách nhiệm và rà soát quy trình hiện tại, từ quy định và thực thi đến cấp phép.

"Chúng tôi sẽ xem xét liệu có cần sửa đổi luật nào hay không và rà soát cơ chế quản lý để đảm bảo sự việc này không tái diễn trong tương lai", ông nói.

