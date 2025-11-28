Vụ cháy chung cư Hồng Kông: 128 người chết, 200 người mất tích

Chiều 28.11, Trưởng ty An ninh Hồng Kông Đặng Bình Cường tổ chức họp báo công bố thông tin mới nhất về vụ cháy chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Tai Po, theo tờ South China Morning Post.

Lực lượng cứu hỏa gần khu chung cư bị cháy ở Hồng Kông sáng 28.11 ẢNH: REUTERS

Theo đó, chiến dịch cứu nạn đã chấm dứt. Hơn 1.000 lính cứu hỏa đã làm việc trong hơn 24 giờ để khống chế đám cháy và đến nay, khói vẫn còn bốc lên từ một số khu vực.

Số người thiệt mạng đã được xác minh đã tăng lên thành 128 người và có thể còn nhiều thi thể chưa được tìm thấy. Trong số đó, khoảng 108 thi thể được phát hiện tại hiện trường vụ cháy.

Ông Đặng nói rằng tình hình của khoảng 200 người vẫn chưa được làm rõ. Trong số đó, có 80 thi thể "chưa thể được nhận diện".

Tổng số người bị thương là 79. Nhà chức trách đã nhận được 467 cuộc gọi thông báo có người mất tích, trong đó nhiều trường hợp có thể là báo trùng nhau. Ít nhất 11 người giúp việc người Indonesia vẫn còn mất tích.

Lực lượng cứu thương đưa thi thể nạn nhân đi khỏi khu chung cư cháy sáng 28.11 ẢNH: REUTERS

Chưa rõ có tổng cộng bao nhiêu người trong khu chung cư vào thời điểm xảy ra cháy. Khu này có khoảng 2.000 căn hộ và 4.800 cư dân.

Cũng theo vị quan chức, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 3 người, gồm giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của nhà thầu phụ trách sửa chữa khu chung cư, đồng thời tịch thu 14 máy tính tại văn phòng công ty này.

Cảnh sát Hồng Kông bắt 3 người liên quan vụ cháy chung cư

Tại cuộc họp báo, ông Dương Ân Kiện, Giám đốc Lực lượng cứu hỏa, xác nhận rằng hệ thống báo cháy tại toàn bộ 8 tòa tháp của khu chung cư không hoạt động bình thường và đã không vang lên. Trước đó, một số cư dân nói rằng đã không nghe thấy chuông báo cháy khi vụ cháy xảy ra hôm 26.11. "Chúng tôi sẽ thực hiện hành động hành pháp đối với người chịu trách nhiệm", ông Dương tuyên bố.

Về việc trực thăng không được triển khai để thả nước xuống, ông Dương nói rằng nước chỉ rơi xuống khu vực xung quanh các tòa nhà thay vì chảy vào các căn hộ. Hơn nữa, gió từ trực thăng có thể thổi bùng đám cháy. Ông cũng nói thang dài đến 100 m đã không được sử dụng do thiếu không gian để lắp đặt.