Cấp cứu đường không bệnh nhân trẻ nguy kịch, nghi nhiễm trùng thần kinh trung ương

Ngày 16.1, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa phối hợp thực hiện chuyến cấp cứu đường không, đưa một bệnh nhân trẻ nguy kịch, nghi nhiễm trùng thần kinh trung ương từ đảo Sinh Tồn (thuộc đặc khu Trường Sa) về đất liền để điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân là anh V.N.P.A (20 tuổi) đang làm việc trên đảo Sinh Tồn. Trưa 14.1, anh A. đột ngột xuất hiện cơn co giật toàn thân, sốt cao, sau đó rối loạn ý thức, mê sâu và diễn tiến rất nhanh. Bệnh nhân được sơ cứu ban đầu và đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn lúc 16 giờ cùng ngày.



Qua thăm khám, các y bác sĩ tại bệnh xá nhận định bệnh nhân hôn mê, nghi do tổn thương thần kinh trung ương. Ngay trong đêm, Bệnh xá đảo Sinh Tồn kích hoạt hội chẩn chuyên môn từ xa (telemedicine) với Bệnh viện Quân y 175. Kết luận hội chẩn xác định bệnh nhân rối loạn ý thức cấp tính, nghi nhiễm trùng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh và có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí và điều trị kịp thời tại tuyến chuyên sâu.

Chuyến cấp cứu đường không đưa bệnh nhân trẻ nguy kịch, nghi nhiễm trùng thần kinh trung ương về đất liền điều trị chuyên sâu ẢNH: BV

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của ca bệnh, Bệnh viện Quân y 175 đã chỉ đạo áp dụng ngay các biện pháp cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn theo đúng quy định, đồng thời chỉ đạo điều trị tích cực tại chỗ và theo dõi sát diễn biến.

Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương báo cáo và xin ý kiến Cục Quân y – Tổng cục hậu cần kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), đồng thời kích hoạt phương án cấp cứu đường không trong thời gian ngắn nhất.

Vào 0 giờ 30 phút ngày 15.1, chuyến bay cấp cứu đường không ra đảo Sinh Tồn được thực hiện. Ngay khi đáp xuống đảo, tổ cấp cứu tiếp cận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê và suy hô hấp. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và được đưa lên trực thăng để vận chuyển về đất liền.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhã, kíp trưởng kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, cho biết do bệnh nhân có tổn thương não, kíp buộc phải yêu cầu máy bay bay ở độ cao thấp hơn so với bình thường. Điều này nhằm hạn chế ảnh hưởng của sự thay đổi áp suất, khiến thời gian chuyến bay kéo dài hơn đáng kể.

Đặc biệt, đây là trường hợp nghi ngờ bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm. Vì vậy kíp cấp cứu và tổ bay đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong suốt quá trình vận chuyển để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cả bệnh nhân và lực lượng tham gia nhiệm vụ.

Đến trưa 15.1, bệnh nhân được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Quân y 175. Tại đây, bệnh nhân tiếp tục được cách ly nghiêm ngặt, làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và hội chẩn để xác định chẩn đoán và triển khai điều trị tích cực.