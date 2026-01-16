Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cấp cứu đường không bệnh nhân trẻ nguy kịch, nghi nhiễm trùng thần kinh trung ương

Duy Tính
Duy Tính
16/01/2026 09:44 GMT+7

Một chàng trai ở đảo Sinh Tồn đột ngột co giật toàn thân, sốt cao, rối loạn ý thức, mê sâu, nghi nhiễm trùng thần kinh trung ương. Cuộc cấp cứu đường không ngay sau đó được khẩn trương thực hiện.

Ngày 16.1, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa phối hợp thực hiện chuyến cấp cứu đường không, đưa một bệnh nhân trẻ nguy kịch, nghi nhiễm trùng thần kinh trung ương từ đảo Sinh Tồn (thuộc đặc khu Trường Sa) về đất liền để điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân là anh V.N.P.A (20 tuổi) đang làm việc trên đảo Sinh Tồn. Trưa 14.1, anh A. đột ngột xuất hiện cơn co giật toàn thân, sốt cao, sau đó rối loạn ý thức, mê sâu và diễn tiến rất nhanh. Bệnh nhân được sơ cứu ban đầu và đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn lúc 16 giờ cùng ngày.

Qua thăm khám, các y bác sĩ tại bệnh xá nhận định bệnh nhân hôn mê, nghi do tổn thương thần kinh trung ương. Ngay trong đêm, Bệnh xá đảo Sinh Tồn kích hoạt hội chẩn chuyên môn từ xa (telemedicine) với Bệnh viện Quân y 175. Kết luận hội chẩn xác định bệnh nhân rối loạn ý thức cấp tính, nghi nhiễm trùng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh và có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí và điều trị kịp thời tại tuyến chuyên sâu.

Cấp cứu đường không bệnh nhân trẻ nguy kịch, nghi nhiễm trùng thần kinh trung ương- Ảnh 1.

Chuyến cấp cứu đường không đưa bệnh nhân trẻ nguy kịch, nghi nhiễm trùng thần kinh trung ương về đất liền điều trị chuyên sâu

ẢNH: BV

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của ca bệnh, Bệnh viện Quân y 175 đã chỉ đạo áp dụng ngay các biện pháp cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn theo đúng quy định, đồng thời chỉ đạo điều trị tích cực tại chỗ và theo dõi sát diễn biến.

Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương báo cáo và xin ý kiến Cục Quân y – Tổng cục hậu cần kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), đồng thời kích hoạt phương án cấp cứu đường không trong thời gian ngắn nhất.

Vào 0 giờ 30 phút ngày 15.1, chuyến bay cấp cứu đường không ra đảo Sinh Tồn được thực hiện. Ngay khi đáp xuống đảo, tổ cấp cứu tiếp cận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê và suy hô hấp. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và được đưa lên trực thăng để vận chuyển về đất liền.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhã, kíp trưởng kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, cho biết do bệnh nhân có tổn thương não, kíp buộc phải yêu cầu máy bay bay ở độ cao thấp hơn so với bình thường. Điều này nhằm hạn chế ảnh hưởng của sự thay đổi áp suất, khiến thời gian chuyến bay kéo dài hơn đáng kể.

Đặc biệt, đây là trường hợp nghi ngờ bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm. Vì vậy kíp cấp cứu và tổ bay đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong suốt quá trình vận chuyển để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cả bệnh nhân và lực lượng tham gia nhiệm vụ.

Đến trưa 15.1, bệnh nhân được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Quân y 175. Tại đây, bệnh nhân tiếp tục được cách ly nghiêm ngặt, làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và hội chẩn để xác định chẩn đoán và triển khai điều trị tích cực.

Nhiễm trùng thần kinh trung ương là gì?

Nhiễm trùng thần kinh trung ương là tình trạng não và tủy sống bị vi khuẩn, vi rút, nấm hoặc ký sinh trùng tấn công. Bệnh có thể gây viêm màng não, viêm não, áp xe não, dẫn đến sốt cao, đau đầu dữ dội, co giật, rối loạn ý thức và thay đổi hành vi. Đây là một cấp cứu y tế khẩn cấp, cần chẩn đoán và điều trị sớm bằng cách xác định tác nhân gây bệnh - thường qua xét nghiệm dịch não tủy.

Tin liên quan

TP.HCM: Trong 1 ngày, thực hiện 14 chuyến bay huấn luyện cấp cứu đường không

TP.HCM: Trong 1 ngày, thực hiện 14 chuyến bay huấn luyện cấp cứu đường không

Trước đây, trung bình mỗi năm, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp cấp cứu vận chuyển bệnh nhân bằng đường không từ 7 - 10 ca/năm.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu đường không Đảo Sinh Tồn Bệnh viện Quân Y 175
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận