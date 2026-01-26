Phường Bình Đông thông tin về vụ cháy 4 căn nhà ở chợ Nhị Thiên Đường

Trưa 26.1, UBND phường Bình Đông (quận 8 cũ), TP.HCM đã có báo cáo gửi đến các cơ quan chức năng TP.HCM liên quan vụ cháy nhiều căn nhà ở kết hợp kinh doanh chợ Nhị Thiên Đường. Báo cáo này dựa trên báo cáo nhanh của Công an phường Bình Đông.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Clip ghi lại vụ cháy nhà tại chợ Nhị Thiên Đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, khoảng 1 giờ 14 ngày 26.1, Công an phường Bình Đông nhận tin báo từ người dân về việc xảy ra vụ cháy tại các sạp hàng kinh doanh giày dép ở chợ Nhị Thiên Đường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông phối hợp Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM), điều 14 xe chuyên dụng cùng 84 chiến sĩ đến hiện trường lúc 1 giờ 18 phút.

Trong quá trình tổ chức chữa cháy, lực lượng công an hướng dẫn nhiều người thoát nạn, di dời tài sản ra bên ngoài qua lối thoát nạn khẩn cấp.

Đến 2 giờ 40 phút, cảnh sát khống chế được đám cháy, không để cháy lan. Đến 8 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước vào làm mát hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận, vụ cháy không gây thương vong nhưng thiệt hại 4 căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường Hoàng Minh Đạo, tài sản chưa thống kê thành tiền. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan vụ việc, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đông đã kịp thời đến chăm lo đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ cháy, mỗi hộ nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, đoạn chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông (TP.HCM). Người dân xung quanh cùng người đi đường tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Người dân khu vực cho hay, thời điểm đám cháy xảy ra, gặp nhiều vật liệu như nhựa, gỗ nên bùng lên rất nhanh, lan sang một số căn nhà liền kề. Những người bên trong kịp thời thoát ra, đưa một số tài sản ra ngoài.