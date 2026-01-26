Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Bình Đông thông tin về vụ cháy 4 căn nhà ở chợ Nhị Thiên Đường

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
26/01/2026 12:23 GMT+7

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng TP.HCM, vụ cháy ở khu vực chợ Nhị Thiên Đường (quận 8 cũ) thiệt hại 4 căn nhà, chưa ước tính thành tiền.

Trưa 26.1, UBND phường Bình Đông (quận 8 cũ), TP.HCM đã có báo cáo gửi đến các cơ quan chức năng TP.HCM liên quan vụ cháy nhiều căn nhà ở kết hợp kinh doanh chợ Nhị Thiên Đường. Báo cáo này dựa trên báo cáo nhanh của Công an phường Bình Đông.

Phường Bình Đông thông tin về vụ cháy 4 căn nhà ở chợ Nhị Thiên Đường- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Phường Bình Đông thông tin về vụ cháy 4 căn nhà ở chợ Nhị Thiên Đường- Ảnh 2.

Clip ghi lại vụ cháy nhà tại chợ Nhị Thiên Đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, khoảng 1 giờ 14 ngày 26.1, Công an phường Bình Đông nhận tin báo từ người dân về việc xảy ra vụ cháy tại các sạp hàng kinh doanh giày dép ở chợ Nhị Thiên Đường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông phối hợp Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM), điều 14 xe chuyên dụng cùng 84 chiến sĩ đến hiện trường lúc 1 giờ 18 phút.

Trong quá trình tổ chức chữa cháy, lực lượng công an hướng dẫn nhiều người thoát nạn, di dời tài sản ra bên ngoài qua lối thoát nạn khẩn cấp.

Đến 2 giờ 40 phút, cảnh sát khống chế được đám cháy, không để cháy lan. Đến 8 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước vào làm mát hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận, vụ cháy không gây thương vong nhưng thiệt hại 4 căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường Hoàng Minh Đạo, tài sản chưa thống kê thành tiền. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan vụ việc, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đông đã kịp thời đến chăm lo đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ cháy, mỗi hộ nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, đoạn chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông (TP.HCM). Người dân xung quanh cùng người đi đường tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Người dân khu vực cho hay, thời điểm đám cháy xảy ra, gặp nhiều vật liệu như nhựa, gỗ nên bùng lên rất nhanh, lan sang một số căn nhà liền kề. Những người bên trong kịp thời thoát ra, đưa một số tài sản ra ngoài.

Tin liên quan

TP.HCM: Cháy nhiều căn nhà ở kết hợp kinh doanh gần chợ Nhị Thiên Đường

TP.HCM: Cháy nhiều căn nhà ở kết hợp kinh doanh gần chợ Nhị Thiên Đường

Cơ quan chức năng TP.HCM đang khẩn trương xử lý, thống kê thiệt hại vụ cháy nhiều căn nhà ở kết hợp kinh doanh gần chợ Nhị Thiên Đường, quận 8 cũ.

Khám phá thêm chủ đề

Chợ Nhị Thiên Đường TP.HCM cháy chợ Cháy chợ Nhị Thiên Đường Công an phường Bình Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận