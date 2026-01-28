TP.HCM: Cháy xe bồn lan qua nhà máy ở xã Nhà Bè, lửa cao ngùn ngụt

Trưa 28.1, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan xử lý hiện trường vụ cháy xe bồn trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè.

Cháy xe bồn ở TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo người dân khu vực, hơn 11 giờ cùng ngày, xe bồn chở xăng biển số TP.HCM lưu thông trên đường Dương Cát Lợi thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện vụ hỏa hoạn, tài xế điều khiển xe vào lề đường, kịp thời mở cửa thoát ra ngoài.

Người dân hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng lên dữ dội kèm khói bốc cao hàng chục mét. Khu vực xảy ra vụ cháy đông người dân qua lại.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nhiều đoạn clip ghi lại hiện trường cho thấy, trong khi lực lượng chức năng nỗ lực phun nước vào xe bồn nhưng đám cháy vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, lửa bùng lên càng dữ dội.

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực chữa cháy. Hiện chưa rõ thiệt hại và nguyên nhân từ vụ cháy xe bồn.

Lúc 12 giờ 27 phút, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Võ Phan Lê Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Nhà Bè cho hay đang có mặt tại hiện trường, cùng các đơn vị liên quan nỗ lực xử lý đám cháy. "Hiện chưa rõ thiệt hại, sau khi xử lý xong vụ cháy, UBND xã chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm có báo cáo đến cơ quan báo chí", ông Nguyễn thông tin.

Trong khi đó, ông Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Nhà Bè cho biết, nơi chiếc xe bồn bốc cháy gần một trường mầm non. Hiện công an, UBND phường đã di tản các bé đến khu vực an toàn.

Ghi nhận lúc 12 giờ 50 phút, vụ cháy xe bồn đã được dập tắt, song ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn phương tiện này. Có ít nhất 4 cơ sở, nhà dân nằm ở 2 bên đường Dương Cát Lợi bị ảnh hưởng, cháy xém, hư hỏng phần cổng rào, mái tôn. Trong đo, 1 cơ sở (thông tin ban đầu là nhà máy) bị lửa từ xe bồn lan vào gây cháy lớn, gần như thiêu rụi cấu kiện mái tôn, khung sắt và tài sản bên trong. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cơ quan chức năng, xe bồn chở xăng này vừa nhận hàng tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè và di chuyển khoảng 1km thì xảy ra vụ cháy.

Đến 13 giờ 30 phút, lãnh đạo UBND xã Nhà Bè cho hay, qua công tác kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người. Riêng thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thời điểm xe bồn bốc cháy ẢNH: CTV

Cột khói bốc cao hàng chục mét ẢNH: CẮT TỪ CLIP



