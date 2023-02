TP.HCM: Cháy xe bồn chở khoảng 20.000 lít xăng, lan sang nhiều nhà dân

Đến hơn 15 giờ ngày 3.2, lực lượng chức năng huyện Nhà Bè (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn chở xăng bị bốc cháy, lan sang nhiều nhà dân.

Chiếc xe bồn cháy rụi TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, chiếc xe bồn biển số 50H - 180.85 do một nam tài xế điều khiển chở khoảng 20.000 lít xăng, dừng đỗ trước một tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ (thuộc xã Long Thới, H.Nhà Bè) thì bất ngờ phát nổ, bốc cháy ngùn ngụt.

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc TRẦN DUY KHÁNH

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang 1 nhà dân, 1 tiệm sửa xe và 1 cơ sở thu mua phế liệu. Tại hiện trường, ngọn lửa cao hàng chục mét, kèm nhiều tiếng nổ, khói bốc cao, người dân khu vực hoảng loạn ôm đồ đạc tháo chạy.

Phong tỏa hiện trường TRẦN DUY KHÁNH

Theo người dân khu vực, thời điểm đám cháy bùng lên, cháy lan, trong căn nhà có một người đàn ông đang ngủ trưa, may mắn kịp chạy thoát thân.

Tiệm sửa xe bị cháy lan TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, Công an H.Nhà Bè có mặt phong tỏa hiện trường, di dời người dân, đảm bảo an toàn. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an H.Nhà Bè nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy làm nhà dân bị ảnh hưởng TRẦN DUY KHÁNH

Người dân kiểm tra, thống kê tài sản bị cháy TRẦN DUY KHÁNH

Đến hơn 14 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe bồn cùng nhiều tài sản của người dân bị cháy rụi. Hiện vụ việc đang được Công an H.Nhà Bè làm rõ.