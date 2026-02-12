Chưa đầy 5 giờ, Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm cướp giật tiệm vàng

Ngày 12.2, Công an TP.HCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) đã bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Kim Chi 2, thu hồi tang vật chỉ sau vài giờ gây án.

Nghi phạm cướp giật tiệm vàng bị công an bắt giữ ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, lúc 19 giờ 5 phút ngày 11.2, Công an xã Hiệp Phước tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật tại tiệm vàng Kim Chi 2 (số 734 Nguyễn Văn Tạo, ấp 25, xã Hiệp Phước, TP.HCM).

Một nam thanh niên cao khoảng 1,7 m đi bộ vào tiệm, giả vờ hỏi mua vàng. Khi được cho xem một nhẫn vàng 24K (trọng lượng 2 chỉ), người này bất ngờ cầm nhẫn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an xã Hiệp Phước khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường, huy động điều tra viên, cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực cùng hơn 50 thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở tổ chức truy xét theo các hướng tẩu thoát của nghi phạm.

Lực lượng chức năng đồng thời chốt chặn tại khu vực trường dạy nghề lái xe và bãi giữ xe ô tô nghi vấn, thu thập dấu vết, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác truy vết.

Theo cơ quan công an, nghi phạm sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng như đội nón rộng vành, đeo khẩu trang, mặc áo khoác khi vào tiệm vàng. Trong quá trình bỏ trốn, người này vứt bỏ áo khoác, nón, chạy vào khu vực bãi xe ô tô, trèo tường xuống vườn dừa, đi xuyên qua nhà dân rồi tẩu thoát về hướng tỉnh Tây Ninh.

Nghi phạm trèo tường hòng tẩu thoát ẢNH: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 4 giờ, Công an xã Hiệp Phước phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM và Công an xã Vĩnh Phước Tây (tỉnh Tây Ninh) truy tìm, thu giữ tang vật là nhẫn vàng. Chưa đầy 5 giờ sau khi gây án, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thanh Hùng (36 tuổi, ở xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh).

Thời điểm bị bắt, Hùng được xác định đã mang bán nhẫn vàng để lấy tiền mua ma túy và đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng 2 người khác.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Tang vật vụ án đã được thu hồi, đảm bảo quyền lợi cho người bị hại.

Hiện Công an xã Hiệp Phước phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.

Camera ghi lại thời điểm nghi phạm cướp giật tiệm vàng ẢNH: CACC

Theo Công an xã Hiệp Phước, việc nhanh chóng phá vụ án góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm năm mới. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm; vận động các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, lắp đặt và duy trì hiệu quả hệ thống camera an ninh nhằm đảm bảo an toàn.