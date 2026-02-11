Công an TP.HCM làm rõ vụ hành hung sau va chạm giao thông, gây náo loạn

Liên quan vụ va chạm giao thông, 1 người bị hành hung ở trung tâm TP.HCM, ngày 11.2, Công an TP.HCM cho biết Công an phường Bến Thành đang lập hồ sơ, xác minh làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng.

Thanh và Đông (trái) tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Đoạn clip ghi lại vụ việc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 30 ngày 10.2, Mã Thanh (49 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển xe ô tô hiệu Bently lưu thông trên đường Nguyễn Trãi. Khi đến giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng thì xảy ra va chạm với ô tô do anh L.N.T (34 tuổi, tài xế xe công nghệ) điều khiển, trên xe có hành khách là anh N.V.H.A (39 tuổi).

Sau va chạm, các bên dừng phương tiện giữa khu vực giao lộ để nói chuyện, dẫn đến cự cãi.

Một lúc sau, Ngô Duy Đông (49 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển xe máy đến hiện trường để cùng Mã Thanh tham gia tranh cãi. Trong quá trình cự cãi và xô xát, Mã Thanh và Ngô Duy Đông đã có hành vi đuổi đánh anh H.A.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và lực lượng tuần tra Công an phường Bến Thành phối hợp Đội CSGT Bến Thành có mặt tại hiện trường.

Cơ quan công an đã làm việc với những người liên quan và củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm giao thông. Tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc tụ tập gây mất trật tự nơi công cộng. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe, danh dự người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Đồng thời, người điều khiển phương tiện không sử dụng rượu, bia hoặc chất có cồn khi tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh đông người tập trung tại một giao lộ, lớn tiếng với nhau. Cạnh bên là hiện trường vụ va chạm giao thông, trong đó chiếc xe máy ngã cạnh chiếc ô tô hiệu Bently đang đậu giữa đường, gần đó là một ô tô khác.

Công an trích xuất camera vụ việc ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Lát sau, 2 người đàn ông truy đuổi, tấn công 1 người đàn ông. Trong lúc bỏ chạy, nạn nhân va vào một xe máy đang đậu dưới lòng đường rồi ngã xuống. Người này đứng lên tiếp tục bỏ chạy thì bị vây đánh.

Nạn nhân vừa bỏ chạy, vừa la hét cầu cứu từ những người xung quanh. Vụ hành hung khiến nhiều người tập trung theo dõi, gây náo loạn khu vực.