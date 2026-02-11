Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM làm rõ vụ hành hung sau va chạm giao thông, gây náo loạn

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
11/02/2026 08:08 GMT+7

Sau va chạm giao thông giữa 2 ô tô ở giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành, TP.HCM), 1 người khác chạy xe máy đến rồi cùng truy đuổi, hành hung nam hành khách.

Liên quan vụ va chạm giao thông, 1 người bị hành hung ở trung tâm TP.HCM, ngày 11.2, Công an TP.HCM cho biết Công an phường Bến Thành đang lập hồ sơ, xác minh làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.HCM làm rõ diễn biến vụ hành hung sau va chạm giao thông- Ảnh 1.

Thanh và Đông (trái) tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Công an TP.HCM làm rõ diễn biến vụ hành hung sau va chạm giao thông- Ảnh 2.

Đoạn clip ghi lại vụ việc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 30 ngày 10.2, Mã Thanh (49 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển xe ô tô hiệu Bently lưu thông trên đường Nguyễn Trãi. Khi đến giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng thì xảy ra va chạm với ô tô do anh L.N.T (34 tuổi, tài xế xe công nghệ) điều khiển, trên xe có hành khách là anh N.V.H.A (39 tuổi).

Sau va chạm, các bên dừng phương tiện giữa khu vực giao lộ để nói chuyện, dẫn đến cự cãi.

Một lúc sau, Ngô Duy Đông (49 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển xe máy đến hiện trường để cùng Mã Thanh tham gia tranh cãi. Trong quá trình cự cãi và xô xát, Mã Thanh và Ngô Duy Đông đã có hành vi đuổi đánh anh H.A.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và lực lượng tuần tra Công an phường Bến Thành phối hợp Đội CSGT Bến Thành có mặt tại hiện trường.

Cơ quan công an đã làm việc với những người liên quan và củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm giao thông. Tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc tụ tập gây mất trật tự nơi công cộng. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe, danh dự người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Đồng thời, người điều khiển phương tiện không sử dụng rượu, bia hoặc chất có cồn khi tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh đông người tập trung tại một giao lộ, lớn tiếng với nhau. Cạnh bên là hiện trường vụ va chạm giao thông, trong đó chiếc xe máy ngã cạnh chiếc ô tô hiệu Bently đang đậu giữa đường, gần đó là một ô tô khác.

Công an TP.HCM làm rõ diễn biến vụ hành hung sau va chạm giao thông- Ảnh 3.

Công an trích xuất camera vụ việc

ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Lát sau, 2 người đàn ông truy đuổi, tấn công 1 người đàn ông. Trong lúc bỏ chạy, nạn nhân va vào một xe máy đang đậu dưới lòng đường rồi ngã xuống. Người này đứng lên tiếp tục bỏ chạy thì bị vây đánh. 

Nạn nhân vừa bỏ chạy, vừa la hét cầu cứu từ những người xung quanh. Vụ hành hung khiến nhiều người tập trung theo dõi, gây náo loạn khu vực.

Tin liên quan

Va chạm giao thông, 1 người bị hành hung ở trung tâm TP.HCM

Công an phường Bến Thành (quận 1 cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ 1 người bị hành hung tại giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng sau va chạm giao thông.

Khám phá thêm chủ đề

hành hung Gây rối trật tự công cộng TP.HCM Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận